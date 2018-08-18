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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 гру, 2021 11:47
Faceless написав: Vlad442 написав:
Сейчас новый владелец может снять всех ранее прописанных одним посещением Центра обслуживания без всяких судов. Поэтому, наверное, риелтор не посчитал это проблемой.
Это если там нет детей и всяких с особыми потребностями
Насколько я знаю, это касается всех. Даже детей и инвалидов.
Недавно тут обсуждали единственное решение суда, где отменили такое снятие бывшей жены с ребенком, но потому что посчитали куплю-продажу притворной сделкой для их выписки.
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Vlad442
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Додано: Чет 30 гру, 2021 11:49
UA написав: Ромасик написав:
еще одно преимущество 26 и 33 этажек ПОХа для молодежи перед 2-этажными бараками и даже 4-жтажным модернизмом Подола - то, что у них есть лифты, особенно грузовые. Что для мамочек с колясками более важно, чем дух Пастернака в подъезде.
Ох уж эта молодежь не видевшая в глаза лифтовой лебедки и не понимающая, что работающий лифт в 25 этажке это очень сложный и не разу не дешевый процесс. Учитывая повышенную алкоголизацию лифтовиков.
а очереди к лифтам в человейниках какие? Мне больше нравится 5 ти этажный новострой с лифтом, шта в Киеве такого не строят?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 30 гру, 2021 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 11:49
sequence написав:
Угу. Вспоминаются мне истерика одной беременной соседки с 16го этажа, когда оба лифта из-за чего-то на пол-дня встали. На 4й этаж мамочка с коляской как-то взберется.
На 25м будет выгуливать на балконе
Не как-то, а каждый день туда-сюда на протяжении нескольких лет.
А хорошая мамочка - еще и несколько раз в день.
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Ромасик
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Додано: Чет 30 гру, 2021 11:57
Faceless написав: UA написав: Ромасик написав:
еще одно преимущество 26 и 33 этажек ПОХа для молодежи перед 2-этажными бараками и даже 4-жтажным модернизмом Подола - то, что у них есть лифты, особенно грузовые. Что для мамочек с колясками более важно, чем дух Пастернака в подъезде.
Ох уж эта молодежь не видевшая в глаза лифтовой лебедки и не понимающая, что работающий лифт в 25 этажке это очень сложный и не разу не дешевый процесс. Учитывая повышенную алкоголизацию лифтовиков.
Замена одного - порядка 1,5 лямов. И рано или поздно вопрос замены встанет в любом доме
1,5ляма это кап. ремонт с модернизацией пассажирского в 9 этажке.
Просо замена канатов в грузовом лифте 25 этажки -160 000 грн.
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UA
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Додано: Чет 30 гру, 2021 12:02
UA, Faceless, то что вы предлагаете? отменить это благо цивилизации? Оставить только в премиум-классе?
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Ромасик
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Додано: Чет 30 гру, 2021 12:14
Ромасик написав:
....еще одно преимущество 26 и 33 этажек ПОХа для молодежи...............
Наблюдаю как Вы два(а то и три) дня доказываете, что ПОХ - лучшее место на земле. Я понимаю, что мое мнение Вам не интересно, но все-таки я его выскажу
- на ПОХе можно жить если ты молодой, нет семьи, нет детей, нет автомобиля и квартиру купил/снимаешь возле метро.Вот в этом случае норм.
В других случаях -ПОХ для жизни малопригоден. Так было всегда, а сейчас, когда сложности с форсированием Днепра усиливаются с каждым днем - тем более.
На ПОХе лучше появляться раз в полгода по пути в Борисполь, в темное время суток,чтоб полюбоваться на местный мини Манхеттен
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Damien
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Додано: Чет 30 гру, 2021 12:15
UA написав: Faceless написав: UA написав:
Ох уж эта молодежь не видевшая в глаза лифтовой лебедки и не понимающая, что работающий лифт в 25 этажке это очень сложный и не разу не дешевый процесс. Учитывая повышенную алкоголизацию лифтовиков.
Замена одного - порядка 1,5 лямов. И рано или поздно вопрос замены встанет в любом доме
1,5ляма это кап. ремонт с модернизацией пассажирского в 9 этажке.
Просо замена канатов в грузовом лифте 25 этажки -160 000 грн.
Если лифт старый, начинается проблема с отсутствием нужных запчастей, а выходит из строя не только лебедка. После определённого момента лучше заменить весь лифт, ибо расходы на ремонт становятся сравнимы со стоимостью нового. Городская программа тоже не особо поможет - во-первых, в лучшем случае, это замена только одного лифта в доме (там очередь желающих большая), во-вторых, поставят только могилевлифт, сам по себе не ахти, даже новый.
Если это лифты в паре, то ремонт/замена электроники распространяется на всю пару, ьак как они работают синхронно.
Примерно 1,5 ляма с работой - это актуальный ценник, озвученный в этом году.
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Faceless
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Додано: Чет 30 гру, 2021 12:21
Ромасик написав:UA, Faceless, то что вы предлагаете? отменить это благо цивилизации? Оставить только в премиум-классе?
Я предлагаю трезво смотреть на мир. Лифт - это просто необходимое оборудование для высотных домов, а вовсе не какое-то преимущество перед низкоэтажной застройкой (кстати, бывают лифты и 4-этажных домах, я как-то жил в такой сталинке). И лифт - штука, требующая обслуживания, ремонта, и периодической замены, и все это стоит весьма дорого. Нужно просто это понимать.
Сравнение по плотности застройки и зелёным зонами подола и поха вообще бессмысленно, пох даже не будет допущен к соревнованиям и дисквалифицирован сходу.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 12:22
Faceless написав:
Если лифт старый, начинается проблема с отсутствием нужных запчастей, а выходит из строя не только лебедка. После определённого момента лучше заменить весь лифт, ибо расходы на ремонт становятся сравнимы со стоимостью нового. Городская программа тоже не особо поможет - во-первых, в лучшем случае, это замена только одного лифта в доме (там очередь желающих большая), во-вторых, поставят только могилевлифт, сам по себе не ахти, даже новый.
Если это лифты в паре, то ремонт/замена электроники распространяется на всю пару, ьак как они работают синхронно.
Примерно 1,5 ляма с работой - это актуальный ценник, озвученный в этом году.
По городской программе 5% стоимости замены лифта должны оплатить жители.
Попробуйте выбить 2500 грн с квартиры.
Половина в отказ уйдет. Им это не надо.
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UA
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Додано: Чет 30 гру, 2021 12:24
UA написав: Faceless написав:
Если лифт старый, начинается проблема с отсутствием нужных запчастей, а выходит из строя не только лебедка. После определённого момента лучше заменить весь лифт, ибо расходы на ремонт становятся сравнимы со стоимостью нового. Городская программа тоже не особо поможет - во-первых, в лучшем случае, это замена только одного лифта в доме (там очередь желающих большая), во-вторых, поставят только могилевлифт, сам по себе не ахти, даже новый.
Если это лифты в паре, то ремонт/замена электроники распространяется на всю пару, ьак как они работают синхронно.
Примерно 1,5 ляма с работой - это актуальный ценник, озвученный в этом году.
По городской программе 5% стоимости замены лифта должны оплатить жители.
Попробуйте выбить 2500 грн с квартиры.
Половина в отказ уйдет. Им это не надо.
Я это прекрасно понимаю. И даже городскую программу ещё надо выбить, это очень не просто. И максимум 1 лифт.
2500 с квартиры это ещё ничего. Попробуйте без программы решить вопрос, и выбить хотя бы 500 баксов на каждый лифт
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Faceless
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