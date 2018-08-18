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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9173917491759176>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 137
1. Не вище 900
15%
21
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:47

  Faceless написав:
  Vlad442 написав:Сейчас новый владелец может снять всех ранее прописанных одним посещением Центра обслуживания без всяких судов. Поэтому, наверное, риелтор не посчитал это проблемой.

Это если там нет детей и всяких с особыми потребностями

Насколько я знаю, это касается всех. Даже детей и инвалидов.
Недавно тут обсуждали единственное решение суда, где отменили такое снятие бывшей жены с ребенком, но потому что посчитали куплю-продажу притворной сделкой для их выписки.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:49

  UA написав:
  Ромасик написав:еще одно преимущество 26 и 33 этажек ПОХа для молодежи перед 2-этажными бараками и даже 4-жтажным модернизмом Подола - то, что у них есть лифты, особенно грузовые. Что для мамочек с колясками более важно, чем дух Пастернака в подъезде.

Ох уж эта молодежь не видевшая в глаза лифтовой лебедки и не понимающая, что работающий лифт в 25 этажке это очень сложный и не разу не дешевый процесс. Учитывая повышенную алкоголизацию лифтовиков.
а очереди к лифтам в человейниках какие? Мне больше нравится 5 ти этажный новострой с лифтом, шта в Киеве такого не строят?
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 30 гру, 2021 11:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:49

  sequence написав: Угу. Вспоминаются мне истерика одной беременной соседки с 16го этажа, когда оба лифта из-за чего-то на пол-дня встали. На 4й этаж мамочка с коляской как-то взберется.
На 25м будет выгуливать на балконе

Не как-то, а каждый день туда-сюда на протяжении нескольких лет.
А хорошая мамочка - еще и несколько раз в день.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 11:57

  Faceless написав:
  UA написав:
  Ромасик написав:еще одно преимущество 26 и 33 этажек ПОХа для молодежи перед 2-этажными бараками и даже 4-жтажным модернизмом Подола - то, что у них есть лифты, особенно грузовые. Что для мамочек с колясками более важно, чем дух Пастернака в подъезде.

Ох уж эта молодежь не видевшая в глаза лифтовой лебедки и не понимающая, что работающий лифт в 25 этажке это очень сложный и не разу не дешевый процесс. Учитывая повышенную алкоголизацию лифтовиков.

Замена одного - порядка 1,5 лямов. И рано или поздно вопрос замены встанет в любом доме

1,5ляма это кап. ремонт с модернизацией пассажирского в 9 этажке.
Просо замена канатов в грузовом лифте 25 этажки -160 000 грн.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:02

UA, Faceless, то что вы предлагаете? отменить это благо цивилизации? Оставить только в премиум-классе?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:14

  Ромасик написав:....еще одно преимущество 26 и 33 этажек ПОХа для молодежи...............

Наблюдаю как Вы два(а то и три) дня доказываете, что ПОХ - лучшее место на земле. Я понимаю, что мое мнение Вам не интересно, но все-таки я его выскажу :D - на ПОХе можно жить если ты молодой, нет семьи, нет детей, нет автомобиля и квартиру купил/снимаешь возле метро.Вот в этом случае норм.
В других случаях -ПОХ для жизни малопригоден. Так было всегда, а сейчас, когда сложности с форсированием Днепра усиливаются с каждым днем - тем более.
На ПОХе лучше появляться раз в полгода по пути в Борисполь, в темное время суток,чтоб полюбоваться на местный мини Манхеттен
Damien
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Faceless написав:
  UA написав:Ох уж эта молодежь не видевшая в глаза лифтовой лебедки и не понимающая, что работающий лифт в 25 этажке это очень сложный и не разу не дешевый процесс. Учитывая повышенную алкоголизацию лифтовиков.

Замена одного - порядка 1,5 лямов. И рано или поздно вопрос замены встанет в любом доме

1,5ляма это кап. ремонт с модернизацией пассажирского в 9 этажке.
Просо замена канатов в грузовом лифте 25 этажки -160 000 грн.

Если лифт старый, начинается проблема с отсутствием нужных запчастей, а выходит из строя не только лебедка. После определённого момента лучше заменить весь лифт, ибо расходы на ремонт становятся сравнимы со стоимостью нового. Городская программа тоже не особо поможет - во-первых, в лучшем случае, это замена только одного лифта в доме (там очередь желающих большая), во-вторых, поставят только могилевлифт, сам по себе не ахти, даже новый.
Если это лифты в паре, то ремонт/замена электроники распространяется на всю пару, ьак как они работают синхронно.
Примерно 1,5 ляма с работой - это актуальный ценник, озвученный в этом году.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:UA, Faceless, то что вы предлагаете? отменить это благо цивилизации? Оставить только в премиум-классе?
Я предлагаю трезво смотреть на мир. Лифт - это просто необходимое оборудование для высотных домов, а вовсе не какое-то преимущество перед низкоэтажной застройкой (кстати, бывают лифты и 4-этажных домах, я как-то жил в такой сталинке). И лифт - штука, требующая обслуживания, ремонта, и периодической замены, и все это стоит весьма дорого. Нужно просто это понимать.

Сравнение по плотности застройки и зелёным зонами подола и поха вообще бессмысленно, пох даже не будет допущен к соревнованиям и дисквалифицирован сходу.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:22

  Faceless написав:
Если лифт старый, начинается проблема с отсутствием нужных запчастей, а выходит из строя не только лебедка. После определённого момента лучше заменить весь лифт, ибо расходы на ремонт становятся сравнимы со стоимостью нового. Городская программа тоже не особо поможет - во-первых, в лучшем случае, это замена только одного лифта в доме (там очередь желающих большая), во-вторых, поставят только могилевлифт, сам по себе не ахти, даже новый.
Если это лифты в паре, то ремонт/замена электроники распространяется на всю пару, ьак как они работают синхронно.
Примерно 1,5 ляма с работой - это актуальный ценник, озвученный в этом году.

По городской программе 5% стоимости замены лифта должны оплатить жители.
Попробуйте выбить 2500 грн с квартиры.
Половина в отказ уйдет. Им это не надо.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Faceless написав:
Если лифт старый, начинается проблема с отсутствием нужных запчастей, а выходит из строя не только лебедка. После определённого момента лучше заменить весь лифт, ибо расходы на ремонт становятся сравнимы со стоимостью нового. Городская программа тоже не особо поможет - во-первых, в лучшем случае, это замена только одного лифта в доме (там очередь желающих большая), во-вторых, поставят только могилевлифт, сам по себе не ахти, даже новый.
Если это лифты в паре, то ремонт/замена электроники распространяется на всю пару, ьак как они работают синхронно.
Примерно 1,5 ляма с работой - это актуальный ценник, озвученный в этом году.

По городской программе 5% стоимости замены лифта должны оплатить жители.
Попробуйте выбить 2500 грн с квартиры.
Половина в отказ уйдет. Им это не надо.


Я это прекрасно понимаю. И даже городскую программу ещё надо выбить, это очень не просто. И максимум 1 лифт.
2500 с квартиры это ещё ничего. Попробуйте без программы решить вопрос, и выбить хотя бы 500 баксов на каждый лифт
Faceless
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