Ромасик написав:
Не как-то, а каждый день туда-сюда на протяжении нескольких лет.
А хорошая мамочка - еще и несколько раз в день.
несколько лет - это когда много детей или дитё инвалид?
У вас есть детки?
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Додано: Чет 30 гру, 2021 12:37
несколько лет - это когда много детей или дитё инвалид?
У вас есть детки?
Додано: Чет 30 гру, 2021 12:58
1) почему только высотных? что делать с мамочками с колясками? А новую стиралку как тащить?
2) в Нью-Йорке Балашова на Редутной тоже есть лифт, но это не отменяет того факта, что люди на Подоле живут без лифтов.
3) газ тоже стоит дорого, это нужно понимать
4) и все таки, лифт - это объктивный плюс. А плотность застройки - это другой столбик, с минусами. Который не отменяет существование столбика с плюсами. Кому что важнее, перекрывает ли плюс минус - дело субъективное.
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