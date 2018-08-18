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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 гру, 2021 12:37
Ромасик написав: sequence написав:
Угу. Вспоминаются мне истерика одной беременной соседки с 16го этажа, когда оба лифта из-за чего-то на пол-дня встали. На 4й этаж мамочка с коляской как-то взберется.
На 25м будет выгуливать на балконе
Не как-то, а каждый день туда-сюда на протяжении нескольких лет
.
А хорошая мамочка - еще и несколько раз в день.
несколько лет - это когда много детей или дитё инвалид?
У вас есть детки?
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Додано: Чет 30 гру, 2021 12:58
Faceless написав:
Лифт - это просто необходимое оборудование для высотных
домов, а вовсе не какое-то преимущество перед низкоэтажной застройкой (кстати, бывают лифты и 4-этажных домах, я как-то жил в такой сталинке). И лифт - штука, требующая обслуживания, ремонта, и периодической замены, и все это стоит весьма дорого. Нужно просто это понимать
.
Сравнение по плотности застройки и зелёным зонами подола и поха вообще бессмысленно, пох даже не будет допущен к соревнованиям и дисквалифицирован сходу.
1) почему только высотных? что делать с мамочками с колясками? А новую стиралку как тащить?
2) в Нью-Йорке Балашова на Редутной тоже есть лифт, но это не отменяет того факта, что люди на Подоле живут без лифтов.
3) газ тоже стоит дорого, это нужно понимать
4) и все таки, лифт - это объктивный плюс. А плотность застройки - это другой столбик, с минусами. Который не отменяет существование столбика с плюсами. Кому что важнее, перекрывает ли плюс минус - дело субъективное.
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Ромасик
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Додано: Чет 30 гру, 2021 13:09
Ромасик написав: Faceless написав:
Лифт - это просто необходимое оборудование для высотных
домов, а вовсе не какое-то преимущество перед низкоэтажной застройкой (кстати, бывают лифты и 4-этажных домах, я как-то жил в такой сталинке). И лифт - штука, требующая обслуживания, ремонта, и периодической замены, и все это стоит весьма дорого. Нужно просто это понимать
.
Сравнение по плотности застройки и зелёным зонами подола и поха вообще бессмысленно, пох даже не будет допущен к соревнованиям и дисквалифицирован сходу.
1) почему только высотных? что делать с мамочками с колясками? А новую стиралку как тащить?
2) в Нью-Йорке Балашова на Редутной тоже есть лифт, но это не отменяет того факта, что люди на Подоле живут без лифтов.
3) газ тоже стоит дорого, это нужно понимать
4) и все таки, лифт - это объктивный плюс. А плотность застройки - это другой столбик, с минусами. Который не отменяет существование столбика с плюсами. Кому что важнее, перекрывает ли плюс минус - дело субъективное.
Я не инспектировал все дома подола на наличие лифтов. Думаю, вы тоже. Потому не стоит делать таких категорических заявлений.
Да, новые дома (и относительно новые) там тоже есть.
Я не один год проработал на Контрактовой. В офисах в реконструированных домах. Представьте себе, с лифтами.
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