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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9173917491759176

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 137
1. Не вище 900
15%
21
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:37

  Ромасик написав:
  sequence написав: Угу. Вспоминаются мне истерика одной беременной соседки с 16го этажа, когда оба лифта из-за чего-то на пол-дня встали. На 4й этаж мамочка с коляской как-то взберется.
На 25м будет выгуливать на балконе

Не как-то, а каждый день туда-сюда на протяжении нескольких лет.
А хорошая мамочка - еще и несколько раз в день.

несколько лет - это когда много детей или дитё инвалид?
У вас есть детки?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 12:58

  Faceless написав:Лифт - это просто необходимое оборудование для высотных домов, а вовсе не какое-то преимущество перед низкоэтажной застройкой (кстати, бывают лифты и 4-этажных домах, я как-то жил в такой сталинке). И лифт - штука, требующая обслуживания, ремонта, и периодической замены, и все это стоит весьма дорого. Нужно просто это понимать.

Сравнение по плотности застройки и зелёным зонами подола и поха вообще бессмысленно, пох даже не будет допущен к соревнованиям и дисквалифицирован сходу.

1) почему только высотных? что делать с мамочками с колясками? А новую стиралку как тащить?
2) в Нью-Йорке Балашова на Редутной тоже есть лифт, но это не отменяет того факта, что люди на Подоле живут без лифтов.
3) газ тоже стоит дорого, это нужно понимать
4) и все таки, лифт - это объктивный плюс. А плотность застройки - это другой столбик, с минусами. Который не отменяет существование столбика с плюсами. Кому что важнее, перекрывает ли плюс минус - дело субъективное.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 13:09

  Ромасик написав:
  Faceless написав:Лифт - это просто необходимое оборудование для высотных домов, а вовсе не какое-то преимущество перед низкоэтажной застройкой (кстати, бывают лифты и 4-этажных домах, я как-то жил в такой сталинке). И лифт - штука, требующая обслуживания, ремонта, и периодической замены, и все это стоит весьма дорого. Нужно просто это понимать.

Сравнение по плотности застройки и зелёным зонами подола и поха вообще бессмысленно, пох даже не будет допущен к соревнованиям и дисквалифицирован сходу.

1) почему только высотных? что делать с мамочками с колясками? А новую стиралку как тащить?
2) в Нью-Йорке Балашова на Редутной тоже есть лифт, но это не отменяет того факта, что люди на Подоле живут без лифтов.
3) газ тоже стоит дорого, это нужно понимать
4) и все таки, лифт - это объктивный плюс. А плотность застройки - это другой столбик, с минусами. Который не отменяет существование столбика с плюсами. Кому что важнее, перекрывает ли плюс минус - дело субъективное.

Я не инспектировал все дома подола на наличие лифтов. Думаю, вы тоже. Потому не стоит делать таких категорических заявлений.
Да, новые дома (и относительно новые) там тоже есть.
Я не один год проработал на Контрактовой. В офисах в реконструированных домах. Представьте себе, с лифтами.
Faceless
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