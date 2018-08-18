Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
sequence написав: Угу. Вспоминаются мне истерика одной беременной соседки с 16го этажа, когда оба лифта из-за чего-то на пол-дня встали. На 4й этаж мамочка с коляской как-то взберется. На 25м будет выгуливать на балконе
Не как-то, а каждый день туда-сюда на протяжении нескольких лет. А хорошая мамочка - еще и несколько раз в день.
несколько лет - это когда много детей или дитё инвалид? У вас есть детки?
Faceless написав:Лифт - это просто необходимое оборудование для высотных домов, а вовсе не какое-то преимущество перед низкоэтажной застройкой (кстати, бывают лифты и 4-этажных домах, я как-то жил в такой сталинке). И лифт - штука, требующая обслуживания, ремонта, и периодической замены, и все это стоит весьма дорого. Нужно просто это понимать.
Сравнение по плотности застройки и зелёным зонами подола и поха вообще бессмысленно, пох даже не будет допущен к соревнованиям и дисквалифицирован сходу.
1) почему только высотных? что делать с мамочками с колясками? А новую стиралку как тащить? 2) в Нью-Йорке Балашова на Редутной тоже есть лифт, но это не отменяет того факта, что люди на Подоле живут без лифтов. 3) газ тоже стоит дорого, это нужно понимать 4) и все таки, лифт - это объктивный плюс. А плотность застройки - это другой столбик, с минусами. Который не отменяет существование столбика с плюсами. Кому что важнее, перекрывает ли плюс минус - дело субъективное.
Faceless написав:Лифт - это просто необходимое оборудование для высотных домов, а вовсе не какое-то преимущество перед низкоэтажной застройкой (кстати, бывают лифты и 4-этажных домах, я как-то жил в такой сталинке). И лифт - штука, требующая обслуживания, ремонта, и периодической замены, и все это стоит весьма дорого. Нужно просто это понимать.
Сравнение по плотности застройки и зелёным зонами подола и поха вообще бессмысленно, пох даже не будет допущен к соревнованиям и дисквалифицирован сходу.
1) почему только высотных? что делать с мамочками с колясками? А новую стиралку как тащить? 2) в Нью-Йорке Балашова на Редутной тоже есть лифт, но это не отменяет того факта, что люди на Подоле живут без лифтов. 3) газ тоже стоит дорого, это нужно понимать 4) и все таки, лифт - это объктивный плюс. А плотность застройки - это другой столбик, с минусами. Который не отменяет существование столбика с плюсами. Кому что важнее, перекрывает ли плюс минус - дело субъективное.
Я не инспектировал все дома подола на наличие лифтов. Думаю, вы тоже. Потому не стоит делать таких категорических заявлений. Да, новые дома (и относительно новые) там тоже есть. Я не один год проработал на Контрактовой. В офисах в реконструированных домах. Представьте себе, с лифтами.
Faceless написав:Я не инспектировал все дома подола на наличие лифтов. Думаю, вы тоже. Потому не стоит делать таких категорических заявлений. Да, новые дома (и относительно новые) там тоже есть. Я не один год проработал на Контрактовой. В офисах в реконструированных домах. Представьте себе, с лифтами.
страшно представить, как 4-этажка будет сбрасываться на новый лифт а офисы - то другое.
BIGor написав:КГС-Буд домучал ЖК Манхеттен (задержка сдачи больше 3-лет) и вуаля - только на олх 129 продаванов неверящих в "пороплан" и готовых поменять свою вечно-дорожающую прелесть на несколько пачек грязного вонючего никомуненужного . https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kv ... vance:desc А ведь могли попридержать еще 1-2 года и сделать х2-х3!
Из 129 продаванов только пара готовы продать по цене, которую предложат. Остальные ставят такие хотелки, что реальные цены их догоняют как раз через годик "параплана". То, что человек дал объявление, еще не значит, что он готов обменять свою прелесть на никомуненнужный. Посмотрите сколько из этих 129 объявлений будут висеть через год.
UA написав:По городской программе 5% стоимости замены лифта должны оплатить жители. Попробуйте выбить 2500 грн с квартиры. Половина в отказ уйдет. Им это не надо.
я считаю, что 100% должны оплачивать жильцы дома, а не налогоплательщики с Подола. 1,5М х 3 лифта/250 квартир = 18К в среднем с квартиры / 10 лет = 150 грн/мес.
у меня не сходится математика. деньги нужны сразу. Сразу все 18К. Или будем 10 лет собирать а пока пешком на 25й? Если будет в банке занимать ЖЕК, то под процент - думаю, если повезет, под 15%. Мне лень высчитывать сложный процент, но явно дело затянется лет на 15-20. За это время навернется второй лифт и станет совсем грустно. Я уже не говорю про то что жители нижних этажей могут послать небожителей к куям и не скидываться
sequence вот в 6-этажке на Пирогова 2, заменили 3 лифта по 1,5 ляма за счет бюджета. То есть жители одного этажа должны были скинуться по 300К (не считая 1 этаж). Живут и здравствуют в культурном центре.
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 30 гру, 2021 14:03, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:Я не инспектировал все дома подола на наличие лифтов. Думаю, вы тоже. Потому не стоит делать таких категорических заявлений. Да, новые дома (и относительно новые) там тоже есть. Я не один год проработал на Контрактовой. В офисах в реконструированных домах. Представьте себе, с лифтами.
страшно представить, как 4-этажка будет сбрасываться на новый лифт а офисы - то другое.
Разница в стоимости и износе лифта в 4 этажке и 25 этажке колоссальна