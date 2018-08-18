Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ромасик написав:sequence вот в 6-этажке на Пирогова 2, заменили 3 лифта по 1,5 ляма за счет бюджета. То есть жители одного этажа должны были скинуться по 300К (не считая 1 этаж). Живут и здравствуют в культурном центре.
ссылка хз куда. вам выше уже упоминали, что "за счет бюджета" стоит очередь, и чем выше свечки сейчас сооружают, тем длиннее будет очередь через 10 лет ИМХО, жизнь на нижних этажах тогда заиграет новыми, яркими красками. На верхних же будут жить люди исключительно физически крепкие, некурящие, сильные духом и телом. ну и деток приучат ходить с первых месяцев жизни - никаких колясок!
Ромасик написав:sequence вот в 6-этажке на Пирогова 2, заменили 3 лифта по 1,5 ляма за счет бюджета. То есть жители одного этажа должны были скинуться по 300К (не считая 1 этаж). Живут и здравствуют в культурном центре.
Все проблемы с лифтами решаются за счет внедрения разовой платы за поездку на лифте (как в Грузии). 1. Уменьшается износ оборудования (наш народ любит кататься просто и без дела в лифте). 2. Накапливается сумма с поездок на ремонт. Самая справедливая схема - кто катается - тот платит.
Ромасик написав:sequence вот в 6-этажке на Пирогова 2, заменили 3 лифта по 1,5 ляма за счет бюджета. То есть жители одного этажа должны были скинуться по 300К (не считая 1 этаж). Живут и здравствуют в культурном центре.
Все проблемы с лифтами решаются за счет внедрения разовой платы за поездку на лифте (как в Грузии). 1. Уменьшается износ оборудования (наш народ любит кататься просто и без дела в лифте). 2. Накапливается сумма с поездок на ремонт. Самая справедливая схема - кто катается - тот платит.
согласен, заменили лифт за счет бюджета, расбросали на 10 лети в платежки, добавили %% учетной ставки и вперед. Кто не хочет платить - пишет отказ от пользования лифтом. Много отказников - жетоны. За отказника сбрасываются соседи по этажу. Они хорошо тогда проконтроллируют, чтобы тот не пользовался
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 30 гру, 2021 13:58, всього редагувалось 1 раз.
Faceless, я имею в виду, что ОСББ ОСББ рознь. И да, пора браться за голову, и понимать, что дом - это коллективная собственность. Не хочешь скидываться - живи без лифта. На самом деле там много показательных ОСББ.
Ромасик написав:sequence вот в 6-этажке на Пирогова 2, заменили 3 лифта по 1,5 ляма за счет бюджета. То есть жители одного этажа должны были скинуться по 300К (не считая 1 этаж). Живут и здравствуют в культурном центре.
ссылка хз куда.
исправил ссылку, там какая-то автопрокрутка новостей.