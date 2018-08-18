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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9175917691779178>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 137
1. Не вище 900
15%
21
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 13:48

  Ромасик написав:sequence
вот в 6-этажке на Пирогова 2, заменили 3 лифта по 1,5 ляма за счет бюджета. То есть жители одного этажа должны были скинуться по 300К (не считая 1 этаж). Живут и здравствуют в культурном центре.

ссылка хз куда.
вам выше уже упоминали, что "за счет бюджета" стоит очередь, и чем выше свечки сейчас сооружают, тем длиннее будет очередь через 10 лет
ИМХО, жизнь на нижних этажах тогда заиграет новыми, яркими красками. На верхних же будут жить люди исключительно физически крепкие, некурящие, сильные духом и телом.
ну и деток приучат ходить с первых месяцев жизни - никаких колясок!
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 13:51

  Ромасик написав:sequence
вот в 6-этажке на Пирогова 2, заменили 3 лифта по 1,5 ляма за счет бюджета. То есть жители одного этажа должны были скинуться по 300К (не считая 1 этаж). Живут и здравствуют в культурном центре.

Все проблемы с лифтами решаются за счет внедрения разовой платы за поездку на лифте (как в Грузии).
1. Уменьшается износ оборудования (наш народ любит кататься просто и без дела в лифте).
2. Накапливается сумма с поездок на ремонт.
Самая справедливая схема - кто катается - тот платит.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 13:51

  Faceless написав:Какие мы оптимисты. Давно пробовали в ОСББ добавить платёж на сбор на новый лифт? :mrgreen:
А бывает квартир меньше, а лифтов - больше. Представьте себе

Вот ОСББ развлекается с какими-то панелями. И зачем оно им..? Можно было просто сидеть и ныть :roll: На ПОХе к стати находится.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 13:54

  BIGor написав:
  Ромасик написав:sequence
вот в 6-этажке на Пирогова 2, заменили 3 лифта по 1,5 ляма за счет бюджета. То есть жители одного этажа должны были скинуться по 300К (не считая 1 этаж). Живут и здравствуют в культурном центре.

Все проблемы с лифтами решаются за счет внедрения разовой платы за поездку на лифте (как в Грузии).
1. Уменьшается износ оборудования (наш народ любит кататься просто и без дела в лифте).
2. Накапливается сумма с поездок на ремонт.
Самая справедливая схема - кто катается - тот платит.

согласен, заменили лифт за счет бюджета, расбросали на 10 лети в платежки, добавили %% учетной ставки и вперед. Кто не хочет платить - пишет отказ от пользования лифтом. Много отказников - жетоны.
За отказника сбрасываются соседи по этажу. Они хорошо тогда проконтроллируют, чтобы тот не пользовался :mrgreen:
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 30 гру, 2021 13:58, всього редагувалось 1 раз.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 13:55

  sequence написав: ИМХО, жизнь на нижних этажах тогда заиграет новыми, яркими красками. На верхних же будут жить люди исключительно физически крепкие, некурящие, сильные духом и телом.

или элита, с видовыми квартирами)
ценник видовых квартир сможет развернуться в другую сторону :D
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 13:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А я якось застряг у самому маленькому ліфті в Києві, на Прорізній. :D
Там уже всі в курсах, що з ним робити, тому сам вибрався без аварійників, бо чекати в ньому то жесть, стояти лише боком можна. :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 13:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  Faceless написав:Какие мы оптимисты. Давно пробовали в ОСББ добавить платёж на сбор на новый лифт? :mrgreen:
А бывает квартир меньше, а лифтов - больше. Представьте себе

Вот ОСББ развлекается с какими-то панелями. И зачем оно им..? Можно было просто сидеть и ныть :roll: На ПОХе к стати находится.
Это ничего не говорит о конкретно ПОХе, вообще :)
Рад за их осбб
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:01

Faceless, я имею в виду, что ОСББ ОСББ рознь. И да, пора браться за голову, и понимать, что дом - это коллективная собственность. Не хочешь скидываться - живи без лифта.
На самом деле там много показательных ОСББ.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:05

  sequence написав:
  Ромасик написав:sequence
вот в 6-этажке на Пирогова 2, заменили 3 лифта по 1,5 ляма за счет бюджета. То есть жители одного этажа должны были скинуться по 300К (не считая 1 этаж). Живут и здравствуют в культурном центре.

ссылка хз куда.

исправил ссылку, там какая-то автопрокрутка новостей.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:10

  Faceless написав:Разница в стоимости и износе лифта в 4 этажке и 25 этажке колоссальна

это да, хотя надо считать. Кабина, двигатель, контроллер, направляющие и троссы по разному аммортизируются.
Ромасик
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