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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9175917691779178

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 137
1. Не вище 900
15%
21
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:я имею в виду, что ОСББ ОСББ рознь.

Саме так))
В моєму будинку (новобудові), де ОСББ вже майже 3 роки - маємо на балансі в плюсі 200Кгрн+!(на 200 квартир)
І то ще при тому, що є десь приблизно 10% боржників, які по року-2-3 - не платять комуналь!
Ну і вже тричі змінювали Голову ОСББ.
(зарплатню його прив'язали ще 3р. тому до "стабільності" :) - дві мінімалки))
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:40

  sequence написав:
  Ромасик написав:
  UA написав:По городской программе 5% стоимости замены лифта должны оплатить жители.
Попробуйте выбить 2500 грн с квартиры.
Половина в отказ уйдет. Им это не надо.

я считаю, что 100% должны оплачивать жильцы дома, а не налогоплательщики с Подола.
1,5М х 3 лифта/250 квартир = 18К в среднем с квартиры / 10 лет = 150 грн/мес.

у меня не сходится математика.
деньги нужны сразу. Сразу все 18К. Или будем 10 лет собирать а пока пешком на 25й?
Если будет в банке занимать ЖЕК, то под процент - думаю, если повезет, под 15%. Мне лень высчитывать сложный процент, но явно дело затянется лет на 15-20. За это время навернется второй лифт и станет совсем грустно.
Я уже не говорю про то что жители нижних этажей могут послать небожителей к куям и не скидываться


Деньги нужны сразу в старых домах.
На том же ПОХ в практически каждой относительно новой свечке есть ОССБ.
И на лифт собираются деньги каждый месяц в резервный фонд, с первого дня.
По крайне мере в моём доме так.
А вот в советской панельке или хрущевке га той же Оболони, деньги нужны сразу, да.
Востаннє редагувалось Voistov в Чет 30 гру, 2021 14:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:42

  Faceless написав:
Ромасик написав:
  Faceless написав:Я не инспектировал все дома подола на наличие лифтов. Думаю, вы тоже. Потому не стоит делать таких категорических заявлений.
Да, новые дома (и относительно новые) там тоже есть.
Я не один год проработал на Контрактовой. В офисах в реконструированных домах. Представьте себе, с лифтами.

страшно представить, как 4-этажка будет сбрасываться на новый лифт :mrgreen:
а офисы - то другое.
Разница в стоимости и износе лифта в 4 этажке и 25 этажке колоссальна


А разница беспроблемного пробега нового Фольксвагена и старых Жигулей тоже колоссальна.
И совсем не понятно какие выводы можно делать
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:44

  Ромасик написав:
  rjkz написав:1.Скажите пожалуйста, сударь, какой возраст вы считаете молодежным и почему меня, очевидно, вы не включаете в эту элитную социальную группу?

возраст молодежи закреплен в законодательстве и с четкой отсылкой к жилищному вопросу.


Это надо понимать, когда бездомные вспоминают что они "молодежь" чтобы квалифицироваться на программу "Молодежная ипотека"?

По ВОЗ я только как пару лет перешел из молодежного возраста в средний.
Что-то пропустил этот момент. Поплакать, наверное, полагалось? :lol:
Впрочем, что это я ? молодежная ипотека мне итак не светила.
Народ!
Пох - молодежный район, как нам тут рассказывают.
Ок.
Время идет.
Через несколько десятилетий население поха состарится.
Вы можете себе представить пох - старческим? На что это будет похоже?
rjkz
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