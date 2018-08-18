Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:По городской программе 5% стоимости замены лифта должны оплатить жители. Попробуйте выбить 2500 грн с квартиры. Половина в отказ уйдет. Им это не надо.
я считаю, что 100% должны оплачивать жильцы дома, а не налогоплательщики с Подола. 1,5М х 3 лифта/250 квартир = 18К в среднем с квартиры / 10 лет = 150 грн/мес.
у меня не сходится математика. деньги нужны сразу. Сразу все 18К. Или будем 10 лет собирать а пока пешком на 25й? Если будет в банке занимать ЖЕК, то под процент - думаю, если повезет, под 15%. Мне лень высчитывать сложный процент, но явно дело затянется лет на 15-20. За это время навернется второй лифт и станет совсем грустно. Я уже не говорю про то что жители нижних этажей могут послать небожителей к куям и не скидываться
Деньги нужны сразу в старых домах. На том же ПОХ в практически каждой относительно новой свечке есть ОССБ. И на лифт собираются деньги каждый месяц в резервный фонд, с первого дня. По крайне мере в моём доме так. А вот в советской панельке или хрущевке га той же Оболони, деньги нужны сразу, да.
P.S. Пардон, в хрущевке их нет, если не более 5 этажей
Востаннє редагувалось Voistov в Чет 30 гру, 2021 14:50, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:Я не инспектировал все дома подола на наличие лифтов. Думаю, вы тоже. Потому не стоит делать таких категорических заявлений. Да, новые дома (и относительно новые) там тоже есть. Я не один год проработал на Контрактовой. В офисах в реконструированных домах. Представьте себе, с лифтами.
страшно представить, как 4-этажка будет сбрасываться на новый лифт а офисы - то другое.
Разница в стоимости и износе лифта в 4 этажке и 25 этажке колоссальна
А разница беспроблемного пробега нового Фольксвагена и старых Жигулей тоже колоссальна. И совсем не понятно какие выводы можно делать
rjkz написав:1.Скажите пожалуйста, сударь, какой возраст вы считаете молодежным и почему меня, очевидно, вы не включаете в эту элитную социальную группу?
возраст молодежи закреплен в законодательстве и с четкой отсылкой к жилищному вопросу.
Это надо понимать, когда бездомные вспоминают что они "молодежь" чтобы квалифицироваться на программу "Молодежная ипотека"?
По ВОЗ я только как пару лет перешел из молодежного возраста в средний. Что-то пропустил этот момент. Поплакать, наверное, полагалось? Впрочем, что это я ? молодежная ипотека мне итак не светила. Народ! Пох - молодежный район, как нам тут рассказывают. Ок. Время идет. Через несколько десятилетий население поха состарится. Вы можете себе представить пох - старческим? На что это будет похоже?