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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9176917791789179>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 137
1. Не вище 900
15%
21
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

:arrow:
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 30 гру, 2021 15:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:40

  sequence написав:
  Ромасик написав:
  UA написав:По городской программе 5% стоимости замены лифта должны оплатить жители.
Попробуйте выбить 2500 грн с квартиры.
Половина в отказ уйдет. Им это не надо.

я считаю, что 100% должны оплачивать жильцы дома, а не налогоплательщики с Подола.
1,5М х 3 лифта/250 квартир = 18К в среднем с квартиры / 10 лет = 150 грн/мес.

у меня не сходится математика.
деньги нужны сразу. Сразу все 18К. Или будем 10 лет собирать а пока пешком на 25й?
Если будет в банке занимать ЖЕК, то под процент - думаю, если повезет, под 15%. Мне лень высчитывать сложный процент, но явно дело затянется лет на 15-20. За это время навернется второй лифт и станет совсем грустно.
Я уже не говорю про то что жители нижних этажей могут послать небожителей к куям и не скидываться


Деньги нужны сразу в старых домах.
На том же ПОХ в практически каждой относительно новой свечке есть ОССБ.
И на лифт собираются деньги каждый месяц в резервный фонд, с первого дня.
По крайне мере в моём доме так.
А вот в советской панельке или хрущевке га той же Оболони, деньги нужны сразу, да.

P.S. Пардон, в хрущевке их нет, если не более 5 этажей
Востаннє редагувалось Voistov в Чет 30 гру, 2021 14:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:42

  Faceless написав:
Ромасик написав:
  Faceless написав:Я не инспектировал все дома подола на наличие лифтов. Думаю, вы тоже. Потому не стоит делать таких категорических заявлений.
Да, новые дома (и относительно новые) там тоже есть.
Я не один год проработал на Контрактовой. В офисах в реконструированных домах. Представьте себе, с лифтами.

страшно представить, как 4-этажка будет сбрасываться на новый лифт :mrgreen:
а офисы - то другое.
Разница в стоимости и износе лифта в 4 этажке и 25 этажке колоссальна


А разница беспроблемного пробега нового Фольксвагена и старых Жигулей тоже колоссальна.
И совсем не понятно какие выводы можно делать
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:44

  Ромасик написав:
  rjkz написав:1.Скажите пожалуйста, сударь, какой возраст вы считаете молодежным и почему меня, очевидно, вы не включаете в эту элитную социальную группу?

возраст молодежи закреплен в законодательстве и с четкой отсылкой к жилищному вопросу.


Это надо понимать, когда бездомные вспоминают что они "молодежь" чтобы квалифицироваться на программу "Молодежная ипотека"?

По ВОЗ я только как пару лет перешел из молодежного возраста в средний.
Что-то пропустил этот момент. Поплакать, наверное, полагалось? :lol:
Впрочем, что это я ? молодежная ипотека мне итак не светила.
Народ!
Пох - молодежный район, как нам тут рассказывают.
Ок.
Время идет.
Через несколько десятилетий население поха состарится.
Вы можете себе представить пох - старческим? На что это будет похоже?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:49

  BIGor написав:
  Ромасик написав:
  rjkz написав:1.Скажите пожалуйста, сударь, какой возраст вы считаете молодежным и почему меня, очевидно, вы не включаете в эту элитную социальную группу?

возраст молодежи закреплен в законодательстве и с четкой отсылкой к жилищному вопросу.

Классно, после 35 лет по мнению государства квартира уже не нужна и иди бомжевать под мост :mrgreen:


В смысле? квартиру забирают?
Или купить запрещают?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 14:51

  rjkz написав:Вы можете себе представить пох - старческим? На что это будет похоже?

а на что Русановка похожа?

а когда Березняки строились, то были умники на ДВРЗ, которым предлагали переселиться в новый фонд, а те рассказывали, что Березняки построены на воде и ненадежно. Вот наш дом - это другое.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 15:12

  rjkz написав:..
Вы можете себе представить пох - старческим? На что это будет похоже?

на Теремки-1/2, Троэщыну, Куреневку, да много еще чего. Только без деревьев, это там не в тренде. Возможно, как в армии, будут бетон красить в зеленый цвет. Или постелят пластиковые газоны
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 15:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:можете себе представить пох - старческим? На что это будет похоже?
в Украине есть райцентры где молодежь днём с огнём не найти. Особенно в киевской области где с 1 класса школы все хотят уехать в Киев. На западной Украине эта тенденция слабее.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 30 гру, 2021 15:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 15:26

  sequence написав:
  rjkz написав:..
Вы можете себе представить пох - старческим? На что это будет похоже?

на Теремки-1/2, Троэщыну, Куреневку, да много еще чего. Только без деревьев, это там не в тренде. Возможно, как в армии, будут бетон красить в зеленый цвет. Или постелят пластиковые газоны

Наглая ложь.
Чавдар, газоны в 3 ряда, не то что ваш Подол.
Зображення
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 30 гру, 2021 15:38, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 15:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:
  sequence написав:
  rjkz написав:..
Вы можете себе представить пох - старческим? На что это будет похоже?

на Теремки-1/2, Троэщыну, Куреневку, да много еще чего. Только без деревьев, это там не в тренде. Возможно, как в армии, будут бетон красить в зеленый цвет. Или постелят пластиковые газоны

Наглая ложь. Вот эты деревца уже изрядно подросли со времен сьемки 2015 года. И газоны в 3 ряда, не то что ваш Подол.
Ух-ты, на ПОХе найден газон и пара деревьев! Распространите
Faceless
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