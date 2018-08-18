Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 30 гру, 2021 15:30
Faceless
, та я вам уже несколько дней распространяю, а у вы уперлись в свой забетонированный Подол.
Парк Позняки.
Есть на Подоле?
Ромасик
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Додано: Чет 30 гру, 2021 15:33
Ромасик написав: Faceless, та я вам уже несколько дней распространяю, а у вы уперлись в свой забетонированный Подол.
Вы явно дальше ПОХа выходили только в гугл мапс. Уж что в Киеве можно назвать забетонированным - так это ПОХ, ещё и с регулярной ароматизацией от мусоросжигательного завода и Бортничей.
Faceless
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Додано: Чет 30 гру, 2021 15:43
Faceless написав: Ромасик написав: Faceless, та я вам уже несколько дней распространяю, а у вы уперлись в свой забетонированный Подол.
Вы явно дальше ПОХа выходили только в гугл мапс. Уж что в Киеве можно назвать забетонированным - так это ПОХ, ещё и с регулярной ароматизацией от мусоросжигательного завода и Бортничей.
та я выходил и фоткал и ношу вам уже целый год. Все одно и то же. Ваши росказни страшных историй о страшном ПОХ.
Ромасик
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Додано: Чет 30 гру, 2021 15:44
BIGor написав:
Спекулей прокатили с их х2 и х3.
На самом деле своих х2 получат почти все, если успеют продать.
В Манхетене основную массу квартир разобрали, когда КГС устроил акцию от 22500 примерно за метр. Тогда реально очереди стояли. Но сроками "коммунальный" застройщик основательно всех достал.
Востаннє редагувалось
drevlyanin
в Чет 30 гру, 2021 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 15:48
Ромасик написав: Faceless
, та я вам уже несколько дней распространяю, а у вы уперлись в свой забетонированный Подол.
Парк Позняки.
Есть на Подоле?
Кусочек травы и лужа? Не, на Подоле такого не нужно
Faceless
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Додано: Чет 30 гру, 2021 16:04
vitaliian
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