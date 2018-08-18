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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9176917791789179

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 137
1. Не вище 900
15%
21
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 15:30

Faceless, та я вам уже несколько дней распространяю, а у вы уперлись в свой забетонированный Подол.

Парк Позняки.
Есть на Подоле?
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Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 15:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:Faceless, та я вам уже несколько дней распространяю, а у вы уперлись в свой забетонированный Подол.
Вы явно дальше ПОХа выходили только в гугл мапс. Уж что в Киеве можно назвать забетонированным - так это ПОХ, ещё и с регулярной ароматизацией от мусоросжигательного завода и Бортничей.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 15:43

  Faceless написав:
Ромасик написав:Faceless, та я вам уже несколько дней распространяю, а у вы уперлись в свой забетонированный Подол.
Вы явно дальше ПОХа выходили только в гугл мапс. Уж что в Киеве можно назвать забетонированным - так это ПОХ, ещё и с регулярной ароматизацией от мусоросжигательного завода и Бортничей.

та я выходил и фоткал и ношу вам уже целый год. Все одно и то же. Ваши росказни страшных историй о страшном ПОХ.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 15:44

  BIGor написав: Спекулей прокатили с их х2 и х3.


На самом деле своих х2 получат почти все, если успеют продать.
В Манхетене основную массу квартир разобрали, когда КГС устроил акцию от 22500 примерно за метр. Тогда реально очереди стояли. Но сроками "коммунальный" застройщик основательно всех достал.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Чет 30 гру, 2021 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 15:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ромасик написав:Faceless, та я вам уже несколько дней распространяю, а у вы уперлись в свой забетонированный Подол.

Парк Позняки.
Есть на Подоле?
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Кусочек травы и лужа? Не, на Подоле такого не нужно
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 16:04

В Вошьгород пустили электричку

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vitaliian
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