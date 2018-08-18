Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
На самом деле своих х2 получат почти все, если успеют продать. В Манхетене основную массу квартир разобрали, когда КГС устроил акцию от 22500 примерно за метр. Тогда реально очереди стояли. Но сроками "коммунальный" застройщик основательно всех достал.
Востаннє редагувалось drevlyanin в Чет 30 гру, 2021 16:07, всього редагувалось 1 раз.
Natt написав:Serg-ik, зря Вы надеетесь, что арендодатель всегда будет считать, мол, ему выгоднее сдавать Вам за 10к, чем сделать косметику и заменить трубы, подняв после этого аренду на 50%. У Вас позиция гораздо более уязвимая, чем у него.
очень спорно потому что (в пределах своего бюджета) Серж может снять любую квартиру (образно от 1 до 10 комнат) по всей Украине, а арендодатель вынужден искать только по своей локации того кому подходит именно такая площадь/планировка/бюджет/состояние.
Другими словами у Сержа поле для манёвра на 100 порядков больше. Это не означает наличие каких либо гарантий или возможности давления на арендодателя. Они оба что арендатор что арендодатель нуждаются друг в друге, поэтому логичнее искать компромисс до последнего.
Всем привет. Я не надолго. Надеюсь всем хорошо без меня. Смотрю что Natt c сентября не ходит на форум. Фейслесс, может Вам по силам её найти? Natt, у меня к Вам официальное предложение: приходите на осмотр моей арендной квартиры, ориентировочно 4-5 января, можно днём. Семьи не будет. Днём, я в отпуске. Оцените рыночную стоимость аренды исходя из состояния. Пишите в личку, договоримся о месте и времени встречи. На форуме висеть не буду.
Ромасик написав:.. Парк Позняки. Есть на Подоле? ..
Грустный такой парк. Даже поссать негде, местность просматривается на 100% без тепловизоров и оптики ))) Ну и озера с живой водой: не пей воду - козленочком станешь. Ничего не хочу сказать, но в этом отношении у жителей Голосеева, та даже улицы Жмеринской чистая победа. Прокатитесь раз в Голосуху, походите там часик-другой и у себя в этом "заповеднике". Сравните, потом расскажете. Че вы к Подолу докопались? - город не состоит из одного Подола. Сравнивайте, например, с Троэщыной, тут уже сравнение уместно.
Natt написав:Serg-ik, зря Вы надеетесь, что арендодатель всегда будет считать, мол, ему выгоднее сдавать Вам за 10к, чем сделать косметику и заменить трубы, подняв после этого аренду на 50%. У Вас позиция гораздо более уязвимая, чем у него.
очень спорно потому что (в пределах своего бюджета) Серж может снять любую квартиру (образно от 1 до 10 комнат) по всей Украине, а арендодатель вынужден искать только по своей локации того кому подходит именно такая площадь/планировка/бюджет/состояние.
Другими словами у Сержа поле для манёвра на 100 порядков больше. Это не означает наличие каких либо гарантий или возможности давления на арендодателя. Они оба что арендатор что арендодатель нуждаются друг в друге, поэтому логичнее искать компромисс до последнего.
Всем привет. Я не надолго. Надеюсь всем хорошо без меня. Смотрю что Natt c сентября не ходит на форум. Фейслесс, может Вам по силам её найти? Natt, у меня к Вам официальное предложение: приходите на осмотр моей арендной квартиры, ориентировочно 4-5 января, можно днём. Семьи не будет. Днём, я в отпуске. Оцените рыночную стоимость аренды исходя из состояния. Пишите в личку, договоримся о месте и времени встречи. На форуме висеть не буду.
Serg-ik написав:Natt, у меня к Вам официальное предложение: приходите на осмотр моей арендной квартиры, ориентировочно 4-5 января, можно днём. Семьи не будет. Днём, я в отпуске. Оцените рыночную стоимость аренды исходя из состояния. Пишите в личку, договоримся о месте и времени встречи. На форуме висеть не буду.