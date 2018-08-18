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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9177917891799180

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 137
1. Не вище 900
15%
21
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:23

  kingkongovets написав:Зображення

Нам есть к чему стремиться, условный кгс может немного подтянуться и выдать что-то похожее)) уверен покупанов найдутся
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:33

  sequence написав:ну че, пановэ, подводим итог года.
Недвига столицы передала пламенный привет обваляшкам, несмотря на всех черных петухов, нарезающих круги над городом.
И это несмотря на то, что в этом году недвиги в Киеве и области сдадут в эксплуатацию примерно на 30% больше 2019 и на 50% больше 2020. Ясное дело, это все навес.
Причин на то вижу множество, начиная от роста доходов граждан, сложностью с инструментами инвестирования, заканчивая налоговыми реформами и желанием народа меньше платить на коммуналку в новомодных говноблоках.
Также не забываем про лютый дорожай всех компонентов строительства, начиная от энергии, заканчивая зарплатами.
Основной риск на следующий год вижу валютный, если он не реализуется, то все будет ОК. Предвестником валютного кризиза может послужить завал цен на коммоды и заселение Макса в прелесть - следим внимательно. В моменте предвестников беды особо не видно - индекс бакса плюхается ниже сотки, заболеваемость ковидом в штатах на пиках, газ дешевеет.
Опрос в шапке ветки показывает умеренный оптимизм 137 читателей и писателей ветки, а я пожелаю всем, чтобы все у всех срослось: не имеющие жилье обзавелись таковым, имеющие - улучшили жилищные условия, успешных инвестиций, удачи в бизнесе и все такое.
С наступающим!


Доллар остнется самой стабильной и твердой валютой, но долларовые цены на товары и услуги во всем мире продолжат рост. Возможные повышения учетной ставки (максимум три в 2022г.) лишь частично сдержат инфляцию. Особенно быстрыми темпами будут расти цены на продольствие и металлы, которые широко используются в экономике нового технологического уровня.
Цены на серебо удвоятся, на золото вырастут до $2500.
На элитном РН и по новому жилью к концу следующего года возможен уже выход на временное плато.
Но пути господни неисповедимы и как на самом деле будет знает только Отец наш Небесный и Ватикан, который молится вместе с нами за мир и процветание нашей милой Украины.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:34

  Ромасик написав:
  sequence написав:
  rjkz написав:..
Вы можете себе представить пох - старческим? На что это будет похоже?

на Теремки-1/2, Троэщыну, Куреневку, да много еще чего. Только без деревьев, это там не в тренде. Возможно, как в армии, будут бетон красить в зеленый цвет. Или постелят пластиковые газоны

Наглая ложь.
Чавдар, газоны в 3 ряда, не то что ваш Подол.
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Блё, даже щелей нет между домами
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:36

  sequence написав:
  Ромасик написав:..
Парк Позняки.
Есть на Подоле?
..

Грустный такой парк. Даже поссать негде, местность просматривается на 100% без тепловизоров и оптики ))) Ну и озера с живой водой: не пей воду - козленочком станешь.
Ничего не хочу сказать, но в этом отношении у жителей Голосеева, та даже улицы Жмеринской чистая победа. Прокатитесь раз в Голосуху, походите там часик-другой и у себя в этом "заповеднике". Сравните, потом расскажете.
Че вы к Подолу докопались? - город не состоит из одного Подола. Сравнивайте, например, с Троэщыной, тут уже сравнение уместно.


Я хочу сравнить.
С транспортом у троещины ещё хуже чем у ПОХ.
Но если оставить тему транспорта, где на троещине «жить хорошо»?
Конкретный дом улица микрорайон?
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 17:43

  hume написав:
  kingkongovets написав:Зображення

Нам есть к чему стремиться, условный кгс может немного подтянуться и выдать что-то похожее)) уверен покупанов найдутся

чей то мне сдается что это фейк, в плане кол-ва жителей
ну не может в таком массиве новостроя проживать по 5 чел в квартире в среднем
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