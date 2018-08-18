Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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sequence написав:ну че, пановэ, подводим итог года. Недвига столицы передала пламенный привет обваляшкам, несмотря на всех черных петухов, нарезающих круги над городом. И это несмотря на то, что в этом году недвиги в Киеве и области сдадут в эксплуатацию примерно на 30% больше 2019 и на 50% больше 2020. Ясное дело, это все навес. Причин на то вижу множество, начиная от роста доходов граждан, сложностью с инструментами инвестирования, заканчивая налоговыми реформами и желанием народа меньше платить на коммуналку в новомодных говноблоках. Также не забываем про лютый дорожай всех компонентов строительства, начиная от энергии, заканчивая зарплатами. Основной риск на следующий год вижу валютный, если он не реализуется, то все будет ОК. Предвестником валютного кризиза может послужить завал цен на коммоды и заселение Макса в прелесть - следим внимательно. В моменте предвестников беды особо не видно - индекс бакса плюхается ниже сотки, заболеваемость ковидом в штатах на пиках, газ дешевеет. Опрос в шапке ветки показывает умеренный оптимизм 137 читателей и писателей ветки, а я пожелаю всем, чтобы все у всех срослось: не имеющие жилье обзавелись таковым, имеющие - улучшили жилищные условия, успешных инвестиций, удачи в бизнесе и все такое. С наступающим!
Доллар остнется самой стабильной и твердой валютой, но долларовые цены на товары и услуги во всем мире продолжат рост. Возможные повышения учетной ставки (максимум три в 2022г.) лишь частично сдержат инфляцию. Особенно быстрыми темпами будут расти цены на продольствие и металлы, которые широко используются в экономике нового технологического уровня. Цены на серебо удвоятся, на золото вырастут до $2500. На элитном РН и по новому жилью к концу следующего года возможен уже выход на временное плато. Но пути господни неисповедимы и как на самом деле будет знает только Отец наш Небесный и Ватикан, который молится вместе с нами за мир и процветание нашей милой Украины.
Ромасик написав:.. Парк Позняки. Есть на Подоле? ..
Грустный такой парк. Даже поссать негде, местность просматривается на 100% без тепловизоров и оптики ))) Ну и озера с живой водой: не пей воду - козленочком станешь. Ничего не хочу сказать, но в этом отношении у жителей Голосеева, та даже улицы Жмеринской чистая победа. Прокатитесь раз в Голосуху, походите там часик-другой и у себя в этом "заповеднике". Сравните, потом расскажете. Че вы к Подолу докопались? - город не состоит из одного Подола. Сравнивайте, например, с Троэщыной, тут уже сравнение уместно.
Я хочу сравнить. С транспортом у троещины ещё хуже чем у ПОХ. Но если оставить тему транспорта, где на троещине «жить хорошо»? Конкретный дом улица микрорайон?