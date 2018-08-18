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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 30 гру, 2021 19:12
sequence написав:
ну че, пановэ, подводим итог года.
Недвига столицы передала пламенный привет обваляшкам, несмотря на всех черных петухов, нарезающих круги над городом.
И это несмотря на то, что в этом году недвиги в Киеве и области сдадут в эксплуатацию примерно на 30% больше 2019 и на 50% больше 2020. Ясное дело, это все навес.
Причин на то вижу множество, начиная от роста доходов граждан, сложностью с инструментами инвестирования
, заканчивая налоговыми реформами и желанием народа меньше платить на коммуналку в новомодных говноблоках.
Также не забываем про лютый дорожай всех компонентов строительства, начиная от энергии, заканчивая зарплатами.
Основной риск на следующий год вижу валютный, если он не реализуется, то все будет ОК. Предвестником валютного кризиза может послужить завал цен на коммоды и заселение Макса в прелесть - следим внимательно. В моменте предвестников беды особо не видно - индекс бакса плюхается ниже сотки, заболеваемость ковидом в штатах на пиках, газ дешевеет.
Опрос в шапке ветки показывает умеренный оптимизм 137 читателей и писателей ветки, а я пожелаю всем, чтобы все у всех срослось: не имеющие жилье обзавелись таковым, имеющие - улучшили жилищные условия, успешных инвестиций, удачи в бизнесе и все такое.
С наступающим!
Про яку складність пан мовить?
Відкриття рахунку в ЦП, як і купівля/продаж ОВДП та отримання купонного доходу зараз оформляється віддалено, поріг входу 50Кгрн, а далі можна докупляти хоч по одній облігації номіналом 1000 грн.
Трохи складніше відкриття депозита, хоча займає в часі до двох тижнів, але нуль візитів до банку, якщо вже є у Приват банку рахунок та інтернет банкінг.
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flyman
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Додано: Чет 30 гру, 2021 19:40
Damien написав: Ромасик написав:
....еще одно преимущество 26 и 33 этажек ПОХа для молодежи...............
Наблюдаю как Вы два(а то и три) дня доказываете, что ПОХ - лучшее место на земле. Я понимаю, что мое мнение Вам не интересно, но все-таки я его выскажу
- на ПОХе можно жить если ты молодой, нет семьи, нет детей, нет автомобиля и квартиру купил/снимаешь возле метро.
Вот в этом случае норм.
В других случаях -ПОХ для жизни малопригоден. Так было всегда, а сейчас, когда сложности с форсированием Днепра усиливаются с каждым днем - тем более.
На ПОХе лучше появляться раз в полгода по пути в Борисполь, в темное время суток,чтоб полюбоваться на местный мини Манхеттен
вспомнил, что еще на что-то не ответил:
я и говорю, ПОХ - пока молодой. Когда постараешь, можно и на Подол - разминать суставы. Или на дачку
о детках и семьях как раз и забеспокоился о лифтах
с автомобильой наверное надо сразу в юнит
да, жилье должно быть возле метро.
Так что аргументы такие себе.
sequence написав: Ромасик написав: sequence написав:
Угу. Вспоминаются мне истерика одной беременной соседки с 16го этажа, когда оба лифта из-за чего-то на пол-дня встали. На 4й этаж мамочка с коляской как-то взберется.
На 25м будет выгуливать на балконе
Не как-то, а каждый день туда-сюда на протяжении нескольких лет
.
А хорошая мамочка - еще и несколько раз в день.
несколько лет - это когда много детей или дитё инвалид?
У вас есть детки?
нет, а коляски есть до 3 лет. Думаю, 2-3 дитя это не много, но достаточно.
Подол случайно попался под руку. Еще был Крещатик, но о нем сразу забыли.
Голосеево, White Lines - да, неплох. Но там есть лифт. И наверное дорогой.
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Ромасик
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Додано: Чет 30 гру, 2021 20:00
Про покупку в Киеве уже всё?
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Додано: Чет 30 гру, 2021 20:16
Ромасик написав:
жилье должно быть возле метро
и тут родился экспромт, "если нет авто, купи жилье возле метро".
Ромасик написав:
автомобильой наверное надо сразу в юнит
с автомобилькой (особенно если их два) надо туда где под домом есть твое паркоместо, которое не займет сосед. Потому что ездить посреди ночи по району искать куда бы припарковаться удовольствие крайне неприятное.
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vitaliian
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Додано: Чет 30 гру, 2021 20:45
vitaliian написав: Ромасик написав:
жилье должно быть возле метро
и тут родился экспромт, "если нет авто, купи жилье возле метро".
Ромасик написав:
автомобильой наверное надо сразу в юнит
с автомобилькой (особенно если их два) надо туда где под домом есть твое паркоместо, которое не займет сосед. Потому что ездить посреди ночи по району искать куда бы припарковаться удовольствие крайне неприятное.
если нет авто, купи жилье возле метро (еШеРТо)
думати тре головом а не ногом (с)
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flyman
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Додано: Чет 30 гру, 2021 20:52
flyman у кого нет авто ноги точно другим заняты. Им некогда думать.
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vitaliian
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Додано: Чет 30 гру, 2021 20:59
vitaliian написав:flyman
у кого нет авто ноги точно другим заняты. Им некогда думать.
і чим?
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Додано: Чет 30 гру, 2021 22:02
flyman написав: vitaliian написав:flyman
у кого нет авто ноги точно другим заняты. Им некогда думать.
і чим?
Они (ноги) ходят от одного шрт к другому)
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Додано: Чет 30 гру, 2021 23:12
vitaliian написав: flyman написав: vitaliian написав:flyman
у кого нет авто ноги точно другим заняты. Им некогда думать.
і чим?
Они (ноги) ходят от одного шрт к другому)
а якщо так?
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flyman
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