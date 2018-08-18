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Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:15
Ромасик бывает, там где низкая этажность и малая концентрация населения. А в человейниках за кусочек асфальта нужно отслюнявить от 15куе. Или по 2 часа ездить в поисках бесплатного места, потом ещё какой то идиот подопрет твое авто или поцарапает. Кроме того на выезде из человейника на магистраль своя пробка, а что вы хотите, чтобы выехать 10 тысячам авто надо время.
Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:35
А тема сходинок вирішується так:
(Тут, навіть, позаздрить сам Пастернак)
Купуєш цоколь і ти - "на коні"
Вовчиці завиють й віддадуться тобі!
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