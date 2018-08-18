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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9179918091819182

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 137
1. Не вище 900
15%
21
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:15

Ромасик бывает, там где низкая этажность и малая концентрация населения. А в человейниках за кусочек асфальта нужно отслюнявить от 15куе. Или по 2 часа ездить в поисках бесплатного места, потом ещё какой то идиот подопрет твое авто или поцарапает. Кроме того на выезде из человейника на магистраль своя пробка, а что вы хотите, чтобы выехать 10 тысячам авто надо время.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:35

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:rjkz
Если ты молод красив и не лох
Тебе прямая дорога на ПОХ.
А если старпер Пастернака читаешь,
Пузо такое что в лифты не влазишь,
Поможет диета, велик и спорт.
И вскоре тебя потянет на ПОХ.

тема ступенек не раскрыта :wink:
о книгах бы тоже поспорил, но оффтоп

А тема сходинок вирішується так:
(Тут, навіть, позаздрить сам Пастернак)
Купуєш цоколь і ти - "на коні"
Вовчиці завиють й віддадуться тобі! :mrgreen:
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