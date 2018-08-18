Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ромасик бывает, там где низкая этажность и малая концентрация населения. А в человейниках за кусочек асфальта нужно отслюнявить от 15куе. Или по 2 часа ездить в поисках бесплатного места, потом ещё какой то идиот подопрет твое авто или поцарапает. Кроме того на выезде из человейника на магистраль своя пробка, а что вы хотите, чтобы выехать 10 тысячам авто надо время.
vitaliian написав:rjkz Если ты молод красив и не лох Тебе прямая дорога на ПОХ. А если старпер Пастернака читаешь, Пузо такое что в лифты не влазишь, Поможет диета, велик и спорт. И вскоре тебя потянет на ПОХ.
тема ступенек не раскрыта о книгах бы тоже поспорил, но оффтоп
А тема сходинок вирішується так: (Тут, навіть, позаздрить сам Пастернак) Купуєш цоколь і ти - "на коні" Вовчиці завиють й віддадуться тобі!
flyman написав:[ Про яку складність пан мовить? Відкриття рахунку в ЦП, як і купівля/продаж ОВДП та отримання купонного доходу зараз оформляється віддалено, поріг входу 50Кгрн, а далі можна докупляти хоч по одній облігації номіналом 1000 грн. Трохи складніше відкриття депозита, хоча займає в часі до двох тижнів, але нуль візитів до банку, якщо вже є у Приват банку рахунок та інтернет банкінг.
vitaliian написав:rjkz Если ты молод красив и не лох Тебе прямая дорога на ПОХ. А если старпер Пастернака читаешь, Пузо такое что в лифты не влазишь, Поможет диета, велик и спорт. И вскоре тебя потянет на ПОХ.
тема ступенек не раскрыта о книгах бы тоже поспорил, но оффтоп
А тема сходинок вирішується так: (Тут, навіть, позаздрить сам Пастернак) Купуєш цоколь і ти - "на коні" Вовчиці завиють й віддадуться тобі!
Цоколь это круто! Цоколь прикол! Можно там жить прямо с конём!
Ромасик написав:еще одно преимущество 26 и 33 этажек ПОХа для молодежи перед 2-этажными бараками и даже 4-жтажным модернизмом Подола - то, что у них есть лифты, особенно грузовые. Что для мамочек с колясками более важно, чем дух Пастернака в подъезде.
Ох уж эта молодежь не видевшая в глаза лифтовой лебедки и не понимающая, что работающий лифт в 25 этажке это очень сложный и не разу не дешевый процесс. Учитывая повышенную алкоголизацию лифтовиков.
а очереди к лифтам в человейниках какие? Мне больше нравится 5 ти этажный новострой с лифтом, шта в Киеве такого не строят?
Отдельные позиции материалов по ремонту подорожали на 30% от цен сентября 2021. Если сравнивать в 2017 -2018 (когда я последний раз по крупному ремонтировался) некоторые позиции подорожали в 2-2,5 раза. ПС Нужно быть на всю голову ипанутым, чтобы серьезно рассматривать покупку новостроя с последующим ремонтом по сегодняшним ценам.
UA написав:Отдельные позиции материалов по ремонту подорожали на 30% от цен сентября 2021. Если сравнивать в 2017 -2018 (когда я последний раз по крупному ремонтировался) некоторые позиции подорожали в 2-2,5 раза. ПС Нужно быть на всю голову ипанутым, чтобы серьезно рассматривать покупку новостроя с последующим ремонтом по сегодняшним ценам.
Ещё глупее брать хрущ под ремонт. Памятник деньгам.
rjkz написав:Слушайте, никто-ж не спорит. Мы все понятливые. Лифты, особенно грузовые, есть только на похе. Однозначно. А те, кто находит удовольствие в творчестве Пастернака - бомжи априори. Ну не может быть ничего (кроме книг) у человека, читающего книги. Тут логические цепочки простые как мыслительный аппарат молодежи. Молодой-айфон-круто-бабло-жизнь удалась. Пастернак (эт чё за перец?)-книги-старпер-бомж
Ромасик написав:....еще одно преимущество 26 и 33 этажек ПОХа для молодежи...............
Наблюдаю как Вы два(а то и три) дня доказываете, что ПОХ - лучшее место на земле. Я понимаю, что мое мнение Вам не интересно, но все-таки я его выскажу - на ПОХе можно жить если ты молодой, нет семьи, нет детей, нет автомобиля и квартиру купил/снимаешь возле метро.Вот в этом случае норм. В других случаях -ПОХ для жизни малопригоден. Так было всегда, а сейчас, когда сложности с форсированием Днепра усиливаются с каждым днем - тем более. На ПОХе лучше появляться раз в полгода по пути в Борисполь, в темное время суток,чтоб полюбоваться на местный мини Манхеттен
+1, но попрошу Манхеттен больше так не оскорблять. В Манхеттене очень много зеленых зон (для всех, а не за забором), мест для отдыха возле воды (как никак остров), отличная инфраструктура, самые лучшие школы в НЙ, вуз Лиги Плюща, одни из лучших музеев, театров и концертных залов мира и тд. В общем много чего, что презирается молодежью ПОХа. Лифтов там тоже нет. Все на похе.