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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9180918191829183>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 137
1. Не вище 900
15%
21
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:15

Ромасик бывает, там где низкая этажность и малая концентрация населения. А в человейниках за кусочек асфальта нужно отслюнявить от 15куе. Или по 2 часа ездить в поисках бесплатного места, потом ещё какой то идиот подопрет твое авто или поцарапает. Кроме того на выезде из человейника на магистраль своя пробка, а что вы хотите, чтобы выехать 10 тысячам авто надо время.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:35

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:rjkz
Если ты молод красив и не лох
Тебе прямая дорога на ПОХ.
А если старпер Пастернака читаешь,
Пузо такое что в лифты не влазишь,
Поможет диета, велик и спорт.
И вскоре тебя потянет на ПОХ.

тема ступенек не раскрыта :wink:
о книгах бы тоже поспорил, но оффтоп

А тема сходинок вирішується так:
(Тут, навіть, позаздрить сам Пастернак)
Купуєш цоколь і ти - "на коні"
Вовчиці завиють й віддадуться тобі! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:36

  flyman написав:[
Про яку складність пан мовить?
Відкриття рахунку в ЦП, як і купівля/продаж ОВДП та отримання купонного доходу зараз оформляється віддалено, поріг входу 50Кгрн, а далі можна докупляти хоч по одній облігації номіналом 1000 грн.
Трохи складніше відкриття депозита, хоча займає в часі до двох тижнів, але нуль візитів до банку, якщо вже є у Приват банку рахунок та інтернет банкінг.

Сам то на сколько влез в овдп? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:04

  Успіх написав:
  Ромасик написав:
  vitaliian написав:rjkz
Если ты молод красив и не лох
Тебе прямая дорога на ПОХ.
А если старпер Пастернака читаешь,
Пузо такое что в лифты не влазишь,
Поможет диета, велик и спорт.
И вскоре тебя потянет на ПОХ.

тема ступенек не раскрыта :wink:
о книгах бы тоже поспорил, но оффтоп

А тема сходинок вирішується так:
(Тут, навіть, позаздрить сам Пастернак)
Купуєш цоколь і ти - "на коні"
Вовчиці завиють й віддадуться тобі! :mrgreen:

Цоколь это круто! Цоколь прикол!
Можно там жить прямо с конём!
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:37

  vitaliian написав:
  UA написав:
  Ромасик написав:еще одно преимущество 26 и 33 этажек ПОХа для молодежи перед 2-этажными бараками и даже 4-жтажным модернизмом Подола - то, что у них есть лифты, особенно грузовые. Что для мамочек с колясками более важно, чем дух Пастернака в подъезде.

Ох уж эта молодежь не видевшая в глаза лифтовой лебедки и не понимающая, что работающий лифт в 25 этажке это очень сложный и не разу не дешевый процесс. Учитывая повышенную алкоголизацию лифтовиков.
а очереди к лифтам в человейниках какие? Мне больше нравится 5 ти этажный новострой с лифтом, шта в Киеве такого не строят?


Липинка
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:39

  Ромасик написав:UA, Faceless, то что вы предлагаете? отменить это благо цивилизации? Оставить только в премиум-классе?


Оставить только на похе.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:41

Гиперинфляция

Отдельные позиции материалов по ремонту подорожали на 30% от цен сентября 2021.
Если сравнивать в 2017 -2018 (когда я последний раз по крупному ремонтировался) некоторые позиции подорожали в 2-2,5 раза.
ПС Нужно быть на всю голову ипанутым, чтобы серьезно рассматривать покупку новостроя с последующим ремонтом по сегодняшним ценам.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:43

  UA написав:Отдельные позиции материалов по ремонту подорожали на 30% от цен сентября 2021.
Если сравнивать в 2017 -2018 (когда я последний раз по крупному ремонтировался) некоторые позиции подорожали в 2-2,5 раза.
ПС Нужно быть на всю голову ипанутым, чтобы серьезно рассматривать покупку новостроя с последующим ремонтом по сегодняшним ценам.

Ещё глупее брать хрущ под ремонт. Памятник деньгам.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:48

  rjkz написав:Слушайте, никто-ж не спорит.
Мы все понятливые. Лифты, особенно грузовые, есть только на похе. Однозначно.
А те, кто находит удовольствие в творчестве Пастернака - бомжи априори.
Ну не может быть ничего (кроме книг) у человека, читающего книги.
Тут логические цепочки простые как мыслительный аппарат молодежи.
Молодой-айфон-круто-бабло-жизнь удалась.
Пастернак (эт чё за перец?)-книги-старпер-бомж
:mrgreen:

"Не читал Бальзака?!? По е..лу на-ка!!" ©
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:50

  Damien написав:
  Ромасик написав:....еще одно преимущество 26 и 33 этажек ПОХа для молодежи...............

Наблюдаю как Вы два(а то и три) дня доказываете, что ПОХ - лучшее место на земле. Я понимаю, что мое мнение Вам не интересно, но все-таки я его выскажу :D - на ПОХе можно жить если ты молодой, нет семьи, нет детей, нет автомобиля и квартиру купил/снимаешь возле метро.Вот в этом случае норм.
В других случаях -ПОХ для жизни малопригоден. Так было всегда, а сейчас, когда сложности с форсированием Днепра усиливаются с каждым днем - тем более.
На ПОХе лучше появляться раз в полгода по пути в Борисполь, в темное время суток,чтоб полюбоваться на местный мини Манхеттен


+1, но попрошу Манхеттен больше так не оскорблять.
В Манхеттене очень много зеленых зон (для всех, а не за забором), мест для отдыха возле воды (как никак остров), отличная инфраструктура, самые лучшие школы в НЙ, вуз Лиги Плюща, одни из лучших музеев, театров и концертных залов мира и тд. В общем много чего, что презирается молодежью ПОХа.
Лифтов там тоже нет. Все на похе.
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