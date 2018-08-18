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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9180918191829183

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 137
1. Не вище 900
15%
21
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:51

  vitaliian написав:
  UA написав:Отдельные позиции материалов по ремонту подорожали на 30% от цен сентября 2021.
Если сравнивать в 2017 -2018 (когда я последний раз по крупному ремонтировался) некоторые позиции подорожали в 2-2,5 раза.
ПС Нужно быть на всю голову ипанутым, чтобы серьезно рассматривать покупку новостроя с последующим ремонтом по сегодняшним ценам.

Ещё глупее брать хрущ под ремонт. Памятник деньгам.

В хлам убитую квартиру на вторичке ремонтировать дороже, чем новострой.
ПС Ищите квартиры с нормальными трубами сантехники - отопления, электрикой, окнами.
Сделать косметику (даже с заменой плитки) + современная мебель это хоть как то по затратам на голову налезет.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:56

  rjkz написав:
  Damien написав:
  Ромасик написав:....еще одно преимущество 26 и 33 этажек ПОХа для молодежи...............

Наблюдаю как Вы два(а то и три) дня доказываете, что ПОХ - лучшее место на земле. Я понимаю, что мое мнение Вам не интересно, но все-таки я его выскажу :D - на ПОХе можно жить если ты молодой, нет семьи, нет детей, нет автомобиля и квартиру купил/снимаешь возле метро.Вот в этом случае норм.
В других случаях -ПОХ для жизни малопригоден. Так было всегда, а сейчас, когда сложности с форсированием Днепра усиливаются с каждым днем - тем более.
На ПОХе лучше появляться раз в полгода по пути в Борисполь, в темное время суток,чтоб полюбоваться на местный мини Манхеттен


+1, но попрошу Манхеттен больше так не оскорблять.
В Манхеттене очень много зеленых зон (для всех, а не за забором), мест для отдыха возле воды (как никак остров), отличная инфраструктура, самые лучшие школы в НЙ, вуз Лиги Плюща, одни из лучших музеев, театров и концертных залов мира и тд. В общем много чего, что презирается молодежью ПОХа.
Лифтов там тоже нет. Все на похе.

это тот, что возле ЗАГСа? :mrgreen:
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 10:59

  Faceless написав:
UA написав:
  Faceless написав:Замена одного - порядка 1,5 лямов. И рано или поздно вопрос замены встанет в любом доме

1,5ляма это кап. ремонт с модернизацией пассажирского в 9 этажке.
Просо замена канатов в грузовом лифте 25 этажки -160 000 грн.

Если лифт старый, начинается проблема с отсутствием нужных запчастей, а выходит из строя не только лебедка. После определённого момента лучше заменить весь лифт, ибо расходы на ремонт становятся сравнимы со стоимостью нового. Городская программа тоже не особо поможет - во-первых, в лучшем случае, это замена только одного лифта в доме (там очередь желающих большая), во-вторых, поставят только могилевлифт, сам по себе не ахти, даже новый.
Если это лифты в паре, то ремонт/замена электроники распространяется на всю пару, ьак как они работают синхронно.
Примерно 1,5 ляма с работой - это актуальный ценник, озвученный в этом году.


Прикиньте, у меня в доме(не старый, начало 00-х) 8 лет назад ЖЭК, не ОСББ, заменил 2 машины и тросы на одном. На новые, не бу, как это обычно делается. Да, белорусские. При курсе 8 это стоило 2 млн грн. Не из нашего кармана. После этого понятно, почему все правительства всех уровней хотят перекинуть этот гембель на людей, поведшихся на сказки про ОСББ. Скромно умалчивая возможный размер попандоса только на лифтах.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:05

  rjkz написав:
  vitaliian написав:а очереди к лифтам в человейниках какие? Мне больше нравится 5 ти этажный новострой с лифтом, шта в Киеве такого не строят?


Липинка

Место так себе, и оверпрайс. 5-6 этажей липинка из-за пробмлемного грунта. Иначе б построили 30-этажки.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:05

  vitaliian написав:Ромасик бывает, там где низкая этажность и малая концентрация населения. А в человейниках за кусочек асфальта нужно отслюнявить от 15куе. Или по 2 часа ездить в поисках бесплатного места, потом ещё какой то идиот подопрет твое авто или поцарапает. Кроме того на выезде из человейника на магистраль своя пробка, а что вы хотите, чтобы выехать 10 тысячам авто надо время.

в селе
и желательно труднодоступном
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:07

Всех с наступающим, удач в Новом году и в новом мировом порядке!
Будьте готовы! :lol:

Три цитаты влиятельнейших мировых лидеров этого года, которые должны уже сейчас настроить нас на грядущие перемены, заставить нас мыслить по новому, а не по старым шаблонам. Это три сигнальные ракеты - предвестие начала предстоящих грандиозных перемен.

Джером Пауэлл

"Мы уже никогда не вернёмся в старую экономику, мы будем жить в новой экономике".

"Мы обнаружили, что пандемия очень сильно меняет нашу экономику и только время покажет как долго будут идти эти изменения. Но мы уже сейчас можем точно сказать, что мы никогда не вернемся в экономику, которая существовала до пандемии."

Тедрос Гебреисус

"Буду с вами откровенен, мы уже никогда не вернемся в старую нормальность. Повторяю, никогда".

Клаус Шваб

"Людям сейчас кажется, что мы просто возвращаемся в добрый старый мировой порядок, в старую нормальность, в прежнюю жизнь. Но возврата к этому уже не будет."

8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:07

  rjkz написав:После этого понятно, почему все правительства всех уровней хотят перекинуть этот гембель на людей, поведшихся на сказки про ОСББ. Скромно умалчивая возможный размер попандоса только на лифтах.

а почему налогоплательщики должны сбрасываться вам на лифт?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:08

  sequence написав:
  Ромасик написав:sequence
вот в 6-этажке на Пирогова 2, заменили 3 лифта по 1,5 ляма за счет бюджета. То есть жители одного этажа должны были скинуться по 300К (не считая 1 этаж). Живут и здравствуют в культурном центре.

ссылка хз куда.
вам выше уже упоминали, что "за счет бюджета" стоит очередь, и чем выше свечки сейчас сооружают, тем длиннее будет очередь через 10 лет
ИМХО, жизнь на нижних этажах тогда заиграет новыми, яркими красками. На верхних же будут жить люди исключительно физически крепкие, некурящие, сильные духом и телом.
ну и деток приучат ходить с первых месяцев жизни - никаких колясок!


Ну нельзя-же так!
Серпом по...хрустальной идиллии.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:09

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:Ромасик бывает, там где низкая этажность и малая концентрация населения. А в человейниках за кусочек асфальта нужно отслюнявить от 15куе. Или по 2 часа ездить в поисках бесплатного места, потом ещё какой то идиот подопрет твое авто или поцарапает. Кроме того на выезде из человейника на магистраль своя пробка, а что вы хотите, чтобы выехать 10 тысячам авто надо время.

в селе
и желательно труднодоступном
легкодоступные женщины для жизни малопригодны. Должны быть трудности для их героического преодолевания.
vitaliian
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