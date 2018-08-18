Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:07

никогда не вернёмся в старую экономику

мы никогда не вернемся в экономику,

мы уже никогда не вернемся в старую нормальность

никогда

возврата к этому уже не будет

Всех с наступающим, удач в Новом году и в новом мировом порядке!Будьте готовы!Три цитаты влиятельнейших мировых лидеров этого года, которые должны уже сейчас настроить нас на грядущие перемены, заставить нас мыслить по новому, а не по старым шаблонам. Это три сигнальные ракеты - предвестие начала предстоящих грандиозных перемен."Мы уже, мы будем жить в новой экономике"."Мы обнаружили, что пандемия очень сильно меняет нашу экономику и только время покажет как долго будут идти эти изменения. Но мы уже сейчас можем точно сказать, чтокоторая существовала до пандемии.""Буду с вами откровенен,. Повторяю,"."Людям сейчас кажется, что мы просто возвращаемся в добрый старый мировой порядок, в старую нормальность, в прежнюю жизнь. Но."