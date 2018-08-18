Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Замена одного - порядка 1,5 лямов. И рано или поздно вопрос замены встанет в любом доме
1,5ляма это кап. ремонт с модернизацией пассажирского в 9 этажке. Просо замена канатов в грузовом лифте 25 этажки -160 000 грн.
Если лифт старый, начинается проблема с отсутствием нужных запчастей, а выходит из строя не только лебедка. После определённого момента лучше заменить весь лифт, ибо расходы на ремонт становятся сравнимы со стоимостью нового. Городская программа тоже не особо поможет - во-первых, в лучшем случае, это замена только одного лифта в доме (там очередь желающих большая), во-вторых, поставят только могилевлифт, сам по себе не ахти, даже новый. Если это лифты в паре, то ремонт/замена электроники распространяется на всю пару, ьак как они работают синхронно. Примерно 1,5 ляма с работой - это актуальный ценник, озвученный в этом году.
Прикиньте, у меня в доме(не старый, начало 00-х) 8 лет назад ЖЭК, не ОСББ, заменил 2 машины и тросы на одном. На новые, не бу, как это обычно делается. Да, белорусские. При курсе 8 это стоило 2 млн грн. Не из нашего кармана. После этого понятно, почему все правительства всех уровней хотят перекинуть этот гембель на людей, поведшихся на сказки про ОСББ. Скромно умалчивая возможный размер попандоса только на лифтах.
Всех с наступающим, удач в Новом году и в новом мировом порядке! Будьте готовы!
Три цитаты влиятельнейших мировых лидеров этого года, которые должны уже сейчас настроить нас на грядущие перемены, заставить нас мыслить по новому, а не по старым шаблонам. Это три сигнальные ракеты - предвестие начала предстоящих грандиозных перемен.
Джером Пауэлл
"Мы уже никогда не вернёмся в старую экономику, мы будем жить в новой экономике".
"Мы обнаружили, что пандемия очень сильно меняет нашу экономику и только время покажет как долго будут идти эти изменения. Но мы уже сейчас можем точно сказать, что мы никогда не вернемся в экономику, которая существовала до пандемии."
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"Буду с вами откровенен, мы уже никогда не вернемся в старую нормальность. Повторяю, никогда".
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"Людям сейчас кажется, что мы просто возвращаемся в добрый старый мировой порядок, в старую нормальность, в прежнюю жизнь. Но возврата к этому уже не будет."
rjkz написав:После этого понятно, почему все правительства всех уровней хотят перекинуть этот гембель на людей, поведшихся на сказки про ОСББ. Скромно умалчивая возможный размер попандоса только на лифтах.
а почему налогоплательщики должны сбрасываться вам на лифт?
Ромасик написав:sequence вот в 6-этажке на Пирогова 2, заменили 3 лифта по 1,5 ляма за счет бюджета. То есть жители одного этажа должны были скинуться по 300К (не считая 1 этаж). Живут и здравствуют в культурном центре.
ссылка хз куда. вам выше уже упоминали, что "за счет бюджета" стоит очередь, и чем выше свечки сейчас сооружают, тем длиннее будет очередь через 10 лет ИМХО, жизнь на нижних этажах тогда заиграет новыми, яркими красками. На верхних же будут жить люди исключительно физически крепкие, некурящие, сильные духом и телом. ну и деток приучат ходить с первых месяцев жизни - никаких колясок!
sequence написав: вам выше уже упоминали, что "за счет бюджета" стоит очередь, и чем выше свечки сейчас сооружают, тем длиннее будет очередь через 10 лет ИМХО, жизнь на нижних этажах тогда заиграет новыми, яркими красками. На верхних же будут жить люди исключительно физически крепкие, некурящие, сильные духом и телом. ну и деток приучат ходить с первых месяцев жизни - никаких колясок!
по крайней мере это логично, верхние полки должны стоить дешевле, а цоколя как взлетят в цене, когда откажет лифт.
Ромасик написав:sequence вот в 6-этажке на Пирогова 2, заменили 3 лифта по 1,5 ляма за счет бюджета. То есть жители одного этажа должны были скинуться по 300К (не считая 1 этаж). Живут и здравствуют в культурном центре.
Все проблемы с лифтами решаются за счет внедрения разовой платы за поездку на лифте (как в Грузии). 1. Уменьшается износ оборудования (наш народ любит кататься просто и без дела в лифте). 2. Накапливается сумма с поездок на ремонт. Самая справедливая схема - кто катается - тот платит.
Я не помню где, но лет 10 назад, встречал цифирь, что одна поездка на лифте окло 5 грн по себестоимости (или только по ээ). Интерполируйте ее на сегоднящний день и предложите жителю ПОХа платить за увлекательную поездку в лифте дороже поездки в маршрутке. Подсказка - на похе народ селится не от избытка денежных знаков.
rjkz написав:Прикиньте, у меня в доме(не старый, начало 00-х) 8 лет назад ЖЭК, не ОСББ, заменил 2 машины и тросы на одном. На новые, не бу, как это обычно делается. Да, белорусские. При курсе 8 это стоило 2 млн грн. Не из нашего кармана. После этого понятно, почему все правительства всех уровней хотят перекинуть этот гембель на людей, поведшихся на сказки про ОСББ. Скромно умалчивая возможный размер попандоса только на лифтах.
Так это ж 8 лет назад. Сейчас коммунальные ЖЕКи отправляют жильцов в программу долевого участия в замене лифтового оборудования. А чтобы попасть в эту программу нужно провести собрание жильцов, получить согласие жильцов опалить часть работ своими деньгами и встать на очередь в местную РДА. И может быть когда ни будь.... Короче самый лучший мер умыл руки
По ОСББ скажу, что это на сегодня самая лучшая форма управления. Во всех ОСББ к которым имею отношение, лежит на счету по пару миллионов гривен на всякий ремонтный случай.
Качество обслуживания несравнимо. Без коммунальных "специалистов" алкоголиков. При этом тариф на обслуживание, часто ниже тарифа коммунальных ЖЕКов. Коммунальщики сейчас пизтят деньги жестко и под нуль.
UA написав:Отдельные позиции материалов по ремонту подорожали на 30% от цен сентября 2021. Если сравнивать в 2017 -2018 (когда я последний раз по крупному ремонтировался) некоторые позиции подорожали в 2-2,5 раза. ПС Нужно быть на всю голову ипанутым, чтобы серьезно рассматривать покупку новостроя с последующим ремонтом по сегодняшним ценам.
Прочитавши це☝️ - я засмутився
Але, наступний допис - залишив мені трішки надії і позитиву! Якщо не продам свого концептуального, то зроблю дешевий/гарний ремонт - накшталт "косметика в новобудові"
UA написав:Сделать косметику (даже с заменой плитки) + современная мебель это хоть как то по затратам на голову налезет.
Ромасик написав:sequence вот в 6-этажке на Пирогова 2, заменили 3 лифта по 1,5 ляма за счет бюджета. То есть жители одного этажа должны были скинуться по 300К (не считая 1 этаж). Живут и здравствуют в культурном центре.
Все проблемы с лифтами решаются за счет внедрения разовой платы за поездку на лифте (как в Грузии). 1. Уменьшается износ оборудования (наш народ любит кататься просто и без дела в лифте). 2. Накапливается сумма с поездок на ремонт. Самая справедливая схема - кто катается - тот платит.
Я не помню где, но лет 10 назад, встречал цифирь, что одна поездка на лифте окло 5 грн по себестоимости (или только по ээ). Интерполируйте ее на сегоднящний день и предложите жителю ПОХа платить за увлекательную поездку в лифте дороже поездки в маршрутке. Подсказка - на похе народ селится не от избытка денежных знаков.
Наскільки знаю, в Бородянці в багатоповерхівках є така тема - покатушки ліфтом із картою, але чи банківська, чи яка спеціальна карта доступу, не відаю