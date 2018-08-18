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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9182918391849185>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 137
1. Не вище 900
15%
21
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:20

  Ромасик написав:
  vitaliian написав:
  Ромасик написав:жилье должно быть возле метро
и тут родился экспромт, "если нет авто, купи жилье возле метро".
  Ромасик написав:автомобильой наверное надо сразу в юнит
с автомобилькой (особенно если их два) надо туда где под домом есть твое паркоместо, которое не займет сосед. Потому что ездить посреди ночи по району искать куда бы припарковаться удовольствие крайне неприятное.

паркоместо просто так не бывает, его надо купить/арендовать, и вероятно в Киеве будет с этим все жесче. А платить за это правильному пацану не по ̶п̶о̶н̶я̶т̶и̶я̶м̶ карману, поскольку он уже все вгрохал в свою евро-лялечку.
  flyman написав:если нет авто, купи жилье возле метро (еШеРТо)
думати тре головом а не ногом (с)

метро - да, ШРТ - другой уровень.

ШРТ - до швидкого рейкового транспорту відношу (приорітетний список):
- метро
- електричка (міська і приміська)
- швидкісний трамвай
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 31 гру, 2021 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:20

  Ромасик написав:
  Faceless написав:Разница в стоимости и износе лифта в 4 этажке и 25 этажке колоссальна

это да, хотя надо считать. Кабина, двигатель, контроллер, направляющие и троссы по разному аммортизируются.


У меня напротив друзья живут в хорошей сталинке, там 6 этажей.
Лифт один на подъезд правда, но я не помню чтобы он ломался.
По 2 квартиры на этаже и в каждой читают Пастернака.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:25

  Voistov написав:
  Faceless написав:
Ромасик написав:страшно представить, как 4-этажка будет сбрасываться на новый лифт :mrgreen:
а офисы - то другое.
Разница в стоимости и износе лифта в 4 этажке и 25 этажке колоссальна


А разница беспроблемного пробега нового Фольксвагена и старых Жигулей тоже колоссальна.
И совсем не понятно какие выводы можно делать


Я стесняюсь спросить, какие лифты по-вашему можно сравнить с Фольксвагеном?
Кон? Шинлер? И много Х0-этажек поха ими оснащены?
Остальные - это ДЭУ-сенс, которые сдохнут раньше 21-х волг в сталинках.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:29

  vitaliian написав:
  rjkz написав:можете себе представить пох - старческим? На что это будет похоже?
в Украине есть райцентры где молодежь днём с огнём не найти. Особенно в киевской области где с 1 класса школы все хотят уехать в Киев. На западной Украине эта тенденция слабее.


Не, Вы представьте именно пох населенный 60-ти летними. ТОлько.
И сдохщие к этому времени лифты...
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:32

  Ромасик написав:
  sequence написав:
  rjkz написав:..
Вы можете себе представить пох - старческим? На что это будет похоже?

на Теремки-1/2, Троэщыну, Куреневку, да много еще чего. Только без деревьев, это там не в тренде. Возможно, как в армии, будут бетон красить в зеленый цвет. Или постелят пластиковые газоны

Наглая ложь.
Чавдар, газоны в 3 ряда, не то что ваш Подол.
Зображення


Да уж.
Картина способная ввергнуть в глубокую депрессию любого ценителя Пастернака.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:36

  Serg-ik написав:
  vitaliian написав:
  Natt написав:Serg-ik, зря Вы надеетесь, что арендодатель всегда будет считать, мол, ему выгоднее сдавать Вам за 10к, чем сделать косметику и заменить трубы, подняв после этого аренду на 50%. У Вас позиция гораздо более уязвимая, чем у него.
очень спорно потому что (в пределах своего бюджета) Серж может снять любую квартиру (образно от 1 до 10 комнат) по всей Украине, а арендодатель вынужден искать только по своей локации того кому подходит именно такая площадь/планировка/бюджет/состояние.

Другими словами у Сержа поле для манёвра на 100 порядков больше. Это не означает наличие каких либо гарантий или возможности давления на арендодателя. Они оба что арендатор что арендодатель нуждаются друг в друге, поэтому логичнее искать компромисс до последнего.

Всем привет.
Я не надолго. Надеюсь всем хорошо без меня.
Смотрю что Natt c сентября не ходит на форум. Фейслесс, может Вам по силам её найти?
Natt, у меня к Вам официальное предложение: приходите на осмотр моей арендной квартиры, ориентировочно 4-5 января, можно днём. Семьи не будет. Днём, я в отпуске. Оцените рыночную стоимость аренды исходя из состояния. Пишите в личку, договоримся о месте и времени встречи. На форуме висеть не буду.


Шампанское, цветы, свечи?
Флай ревновать будет.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rjkz написав:
  BIGor написав:
  Ромасик написав:sequence
вот в 6-этажке на Пирогова 2, заменили 3 лифта по 1,5 ляма за счет бюджета. То есть жители одного этажа должны были скинуться по 300К (не считая 1 этаж). Живут и здравствуют в культурном центре.

Все проблемы с лифтами решаются за счет внедрения разовой платы за поездку на лифте (как в Грузии).
1. Уменьшается износ оборудования (наш народ любит кататься просто и без дела в лифте).
2. Накапливается сумма с поездок на ремонт.
Самая справедливая схема - кто катается - тот платит.


Я не помню где, но лет 10 назад, встречал цифирь, что одна поездка на лифте окло 5 грн по себестоимости (или только по ээ). Интерполируйте ее на сегоднящний день и предложите жителю ПОХа платить за увлекательную поездку в лифте дороже поездки в маршрутке.
Подсказка - на похе народ селится не от избытка денежных знаков.
Не, явно цифра завышена. Возможно, 5/грн в день в среднем было, сейчас где-то вдвое-втрое больше, если с амортизацией
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:50

  Ромасик написав:
  rjkz написав:
  Damien написав:Наблюдаю как Вы два(а то и три) дня доказываете, что ПОХ - лучшее место на земле. Я понимаю, что мое мнение Вам не интересно, но все-таки я его выскажу :D - на ПОХе можно жить если ты молодой, нет семьи, нет детей, нет автомобиля и квартиру купил/снимаешь возле метро.Вот в этом случае норм.
В других случаях -ПОХ для жизни малопригоден. Так было всегда, а сейчас, когда сложности с форсированием Днепра усиливаются с каждым днем - тем более.
На ПОХе лучше появляться раз в полгода по пути в Борисполь, в темное время суток,чтоб полюбоваться на местный мини Манхеттен


+1, но попрошу Манхеттен больше так не оскорблять.
В Манхеттене очень много зеленых зон (для всех, а не за забором), мест для отдыха возле воды (как никак остров), отличная инфраструктура, самые лучшие школы в НЙ, вуз Лиги Плюща, одни из лучших музеев, театров и концертных залов мира и тд. В общем много чего, что презирается молодежью ПОХа.
Лифтов там тоже нет. Все на похе.

это тот, что возле ЗАГСа? :mrgreen:


Нет, этот тот, который возле Атлантического океана.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:завышена. Возможно, 5/грн в день в среднем было
50 коп Поездка я вроде такое читал, давно когда метро было по 2 грн а э/э по 28 коп.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:56

  BIGor написав:
  rjkz написав:
  vitaliian написав:а очереди к лифтам в человейниках какие? Мне больше нравится 5 ти этажный новострой с лифтом, шта в Киеве такого не строят?


Липинка

Место так себе, и оверпрайс. 5-6 этажей липинка из-за пробмлемного грунта. Иначе б построили 30-этажки.

Место так себе.
Оверпрайс? Это рынок решает. Не я и не Вы.
Грунт такой, что рядом Варшавский та-же самая Столица построила.
Нет плохих грунтов - есть нелостаточно глубокие сваи.
Мне там далеко не все нравится (я-бы сказал - мало что нравится), но малоэтажная кирпичная застройка - да.
rjkz
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