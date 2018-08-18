Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
и тут родился экспромт, "если нет авто, купи жилье возле метро".
Ромасик написав:автомобильой наверное надо сразу в юнит
с автомобилькой (особенно если их два) надо туда где под домом есть твое паркоместо, которое не займет сосед. Потому что ездить посреди ночи по району искать куда бы припарковаться удовольствие крайне неприятное.
паркоместо просто так не бывает, его надо купить/арендовать, и вероятно в Киеве будет с этим все жесче. А платить за это правильному пацану не по ̶п̶о̶н̶я̶т̶и̶я̶м̶ карману, поскольку он уже все вгрохал в свою евро-лялечку.
flyman написав:если нет авто, купи жилье возле метро (еШеРТо) думати тре головом а не ногом (с)
метро - да, ШРТ - другой уровень.
ШРТ - до швидкого рейкового транспорту відношу (приорітетний список): - метро - електричка (міська і приміська) - швидкісний трамвай
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 31 гру, 2021 11:21, всього редагувалось 1 раз.
Natt написав:Serg-ik, зря Вы надеетесь, что арендодатель всегда будет считать, мол, ему выгоднее сдавать Вам за 10к, чем сделать косметику и заменить трубы, подняв после этого аренду на 50%. У Вас позиция гораздо более уязвимая, чем у него.
очень спорно потому что (в пределах своего бюджета) Серж может снять любую квартиру (образно от 1 до 10 комнат) по всей Украине, а арендодатель вынужден искать только по своей локации того кому подходит именно такая площадь/планировка/бюджет/состояние.
Другими словами у Сержа поле для манёвра на 100 порядков больше. Это не означает наличие каких либо гарантий или возможности давления на арендодателя. Они оба что арендатор что арендодатель нуждаются друг в друге, поэтому логичнее искать компромисс до последнего.
Всем привет. Я не надолго. Надеюсь всем хорошо без меня. Смотрю что Natt c сентября не ходит на форум. Фейслесс, может Вам по силам её найти? Natt, у меня к Вам официальное предложение: приходите на осмотр моей арендной квартиры, ориентировочно 4-5 января, можно днём. Семьи не будет. Днём, я в отпуске. Оцените рыночную стоимость аренды исходя из состояния. Пишите в личку, договоримся о месте и времени встречи. На форуме висеть не буду.
Ромасик написав:sequence вот в 6-этажке на Пирогова 2, заменили 3 лифта по 1,5 ляма за счет бюджета. То есть жители одного этажа должны были скинуться по 300К (не считая 1 этаж). Живут и здравствуют в культурном центре.
Все проблемы с лифтами решаются за счет внедрения разовой платы за поездку на лифте (как в Грузии). 1. Уменьшается износ оборудования (наш народ любит кататься просто и без дела в лифте). 2. Накапливается сумма с поездок на ремонт. Самая справедливая схема - кто катается - тот платит.
Я не помню где, но лет 10 назад, встречал цифирь, что одна поездка на лифте окло 5 грн по себестоимости (или только по ээ). Интерполируйте ее на сегоднящний день и предложите жителю ПОХа платить за увлекательную поездку в лифте дороже поездки в маршрутке. Подсказка - на похе народ селится не от избытка денежных знаков.
Не, явно цифра завышена. Возможно, 5/грн в день в среднем было, сейчас где-то вдвое-втрое больше, если с амортизацией
Damien написав:Наблюдаю как Вы два(а то и три) дня доказываете, что ПОХ - лучшее место на земле. Я понимаю, что мое мнение Вам не интересно, но все-таки я его выскажу - на ПОХе можно жить если ты молодой, нет семьи, нет детей, нет автомобиля и квартиру купил/снимаешь возле метро.Вот в этом случае норм. В других случаях -ПОХ для жизни малопригоден. Так было всегда, а сейчас, когда сложности с форсированием Днепра усиливаются с каждым днем - тем более. На ПОХе лучше появляться раз в полгода по пути в Борисполь, в темное время суток,чтоб полюбоваться на местный мини Манхеттен
+1, но попрошу Манхеттен больше так не оскорблять. В Манхеттене очень много зеленых зон (для всех, а не за забором), мест для отдыха возле воды (как никак остров), отличная инфраструктура, самые лучшие школы в НЙ, вуз Лиги Плюща, одни из лучших музеев, театров и концертных залов мира и тд. В общем много чего, что презирается молодежью ПОХа. Лифтов там тоже нет. Все на похе.
это тот, что возле ЗАГСа?
Нет, этот тот, который возле Атлантического океана.
vitaliian написав:а очереди к лифтам в человейниках какие? Мне больше нравится 5 ти этажный новострой с лифтом, шта в Киеве такого не строят?
Липинка
Место так себе, и оверпрайс. 5-6 этажей липинка из-за пробмлемного грунта. Иначе б построили 30-этажки.
Место так себе. Оверпрайс? Это рынок решает. Не я и не Вы. Грунт такой, что рядом Варшавский та-же самая Столица построила. Нет плохих грунтов - есть нелостаточно глубокие сваи. Мне там далеко не все нравится (я-бы сказал - мало что нравится), но малоэтажная кирпичная застройка - да.