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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9182918391849185

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 137
1. Не вище 900
15%
21
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:02

rjkz там до любого объекта инфраструктуры минимум километр. Может настроят меркетов садиков/школ/поликлиник, но судя по тому как их строили раньше, на эти блага рассчитывать не нужно.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:05

  Ромасик написав:
  rjkz написав:После этого понятно, почему все правительства всех уровней хотят перекинуть этот гембель на людей, поведшихся на сказки про ОСББ. Скромно умалчивая возможный размер попандоса только на лифтах.

а почему налогоплательщики должны сбрасываться вам на лифт?


Какие налогоплательщики?
Дом на тот момент был на балансе ЖЭКа.
Ему за это платили. И не один год. Потом возникла необходимость замены и ЖЭК это сделал Да, пришлось дать пендаля, не без этого.
Это про сказки о том, что ЖЭКи ничего не делают.
На самом деле, вы просто не в курсе, какие обороты имели ЖЭКи и какие бабки они в свое время пилили. Но мой ЖЭК меня устраивал. Сейчас это районная УК и работает хуже. При ЖЭКе проблемы решались нормально. При МОЕМ ЖЭКе. Это зависит от персоналий.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:10

  UA написав:
  rjkz написав:Прикиньте, у меня в доме(не старый, начало 00-х) 8 лет назад ЖЭК, не ОСББ, заменил 2 машины и тросы на одном. На новые, не бу, как это обычно делается. Да, белорусские. При курсе 8 это стоило 2 млн грн. Не из нашего кармана. После этого понятно, почему все правительства всех уровней хотят перекинуть этот гембель на людей, поведшихся на сказки про ОСББ. Скромно умалчивая возможный размер попандоса только на лифтах.

Так это ж 8 лет назад.
Сейчас коммунальные ЖЕКи отправляют жильцов в программу долевого участия в замене лифтового оборудования.
А чтобы попасть в эту программу нужно провести собрание жильцов, получить согласие жильцов опалить часть работ своими деньгами и встать на очередь в местную РДА.
И может быть когда ни будь....
Короче самый лучший мер умыл руки :mrgreen:

По ОСББ скажу, что это на сегодня самая лучшая форма управления.
Во всех ОСББ к которым имею отношение, лежит на счету по пару миллионов гривен на всякий ремонтный случай.

Качество обслуживания несравнимо.
Без коммунальных "специалистов" алкоголиков.
При этом тариф на обслуживание, часто ниже тарифа коммунальных ЖЕКов.
Коммунальщики сейчас пизтят деньги жестко и под нуль.


Комунальные ЖЭКи сейчас ничего не пи.дят.
Их трансформировали в ремонтные площадки. Они к деньгам не имеют доступа.
Пи.дят районные УК. ПОД НУЛЬ.
Самый лутший мэр. Кличко и страдать.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:17

Новости

https://stolitsagroup.com/ua/news/134/954/1024/

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На Эврике и Патриотике началось небольшое движение.
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 31 гру, 2021 12:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:20

  vitaliian написав:rjkz там до любого объекта инфраструктуры минимум километр. Может настроят меркетов садиков/школ/поликлиник, но судя по тому как их строили раньше, на эти блага рассчитывать не нужно.


Школа там какая-то есть на Белицкой.
На Венике есть, как ни удивительно, рейтинговые школы. Поликлинники тоже есть.
Уровень оценивать не берусь, у меня предвзятое отношение к госмедицине и образованию.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:30

  rjkz написав:
  vitaliian написав:rjkz там до любого объекта инфраструктуры минимум километр. Может настроят меркетов садиков/школ/поликлиник, но судя по тому как их строили раньше, на эти блага рассчитывать не нужно.


Школа там какая-то есть на Белицкой.
На Венике есть, как ни удивительно, рейтинговые школы. Поликлинники тоже есть.
Уровень оценивать не берусь, у меня предвзятое отношение к госмедицине и образованию.

якщо людина хоче жити, то медицина безсила
освіта, то якщо в людини є тяга до знань, то вона їх здобуде і в звичайній міській школі
flyman
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