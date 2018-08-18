Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:После этого понятно, почему все правительства всех уровней хотят перекинуть этот гембель на людей, поведшихся на сказки про ОСББ. Скромно умалчивая возможный размер попандоса только на лифтах.
а почему налогоплательщики должны сбрасываться вам на лифт?
Какие налогоплательщики? Дом на тот момент был на балансе ЖЭКа. Ему за это платили. И не один год. Потом возникла необходимость замены и ЖЭК это сделал Да, пришлось дать пендаля, не без этого. Это про сказки о том, что ЖЭКи ничего не делают. На самом деле, вы просто не в курсе, какие обороты имели ЖЭКи и какие бабки они в свое время пилили. Но мой ЖЭК меня устраивал. Сейчас это районная УК и работает хуже. При ЖЭКе проблемы решались нормально. При МОЕМ ЖЭКе. Это зависит от персоналий.
rjkz написав:Прикиньте, у меня в доме(не старый, начало 00-х) 8 лет назад ЖЭК, не ОСББ, заменил 2 машины и тросы на одном. На новые, не бу, как это обычно делается. Да, белорусские. При курсе 8 это стоило 2 млн грн. Не из нашего кармана. После этого понятно, почему все правительства всех уровней хотят перекинуть этот гембель на людей, поведшихся на сказки про ОСББ. Скромно умалчивая возможный размер попандоса только на лифтах.
Так это ж 8 лет назад. Сейчас коммунальные ЖЕКи отправляют жильцов в программу долевого участия в замене лифтового оборудования. А чтобы попасть в эту программу нужно провести собрание жильцов, получить согласие жильцов опалить часть работ своими деньгами и встать на очередь в местную РДА. И может быть когда ни будь.... Короче самый лучший мер умыл руки
По ОСББ скажу, что это на сегодня самая лучшая форма управления. Во всех ОСББ к которым имею отношение, лежит на счету по пару миллионов гривен на всякий ремонтный случай.
Качество обслуживания несравнимо. Без коммунальных "специалистов" алкоголиков. При этом тариф на обслуживание, часто ниже тарифа коммунальных ЖЕКов. Коммунальщики сейчас пизтят деньги жестко и под нуль.
Комунальные ЖЭКи сейчас ничего не пи.дят. Их трансформировали в ремонтные площадки. Они к деньгам не имеют доступа. Пи.дят районные УК. ПОД НУЛЬ. Самый лутший мэр. Кличко и страдать.
vitaliian написав:rjkz там до любого объекта инфраструктуры минимум километр. Может настроят меркетов садиков/школ/поликлиник, но судя по тому как их строили раньше, на эти блага рассчитывать не нужно.
Школа там какая-то есть на Белицкой. На Венике есть, как ни удивительно, рейтинговые школы. Поликлинники тоже есть. Уровень оценивать не берусь, у меня предвзятое отношение к госмедицине и образованию.
vitaliian написав:rjkz там до любого объекта инфраструктуры минимум километр. Может настроят меркетов садиков/школ/поликлиник, но судя по тому как их строили раньше, на эти блага рассчитывать не нужно.
Школа там какая-то есть на Белицкой. На Венике есть, как ни удивительно, рейтинговые школы. Поликлинники тоже есть. Уровень оценивать не берусь, у меня предвзятое отношение к госмедицине и образованию.
якщо людина хоче жити, то медицина безсила освіта, то якщо в людини є тяга до знань, то вона їх здобуде і в звичайній міській школі
vitaliian написав:rjkz там до любого объекта инфраструктуры минимум километр. Может настроят меркетов садиков/школ/поликлиник, но судя по тому как их строили раньше, на эти блага рассчитывать не нужно.
Школа там какая-то есть на Белицкой. На Венике есть, как ни удивительно, рейтинговые школы. Поликлинники тоже есть. Уровень оценивать не берусь, у меня предвзятое отношение к госмедицине и образованию.
якщо людина хоче жити, то медицина безсила освіта, то якщо в людини є тяга до знань, то вона їх здобуде і в звичайній міській школі
Частная медицина тоже не брезгует разводом народа на бабки.
rjkz написав: Прикиньте, у меня в доме(не старый, начало 00-х) 8 лет назад ЖЭК, не ОСББ, заменил 2 машины и тросы на одном. На новые, не бу, как это обычно делается. Да, белорусские. При курсе 8 это стоило 2 млн грн. Не из нашего кармана. После этого понятно, почему все правительства всех уровней хотят перекинуть этот гембель на людей, поведшихся на сказки про ОСББ. Скромно умалчивая возможный размер попандоса только на лифтах.
Понятно почему заменили. полностью два лифта в прошлом году меняли в доме на г Сталинграда и обошлось что то около двух лямов по курсу 25. Отисы с великолепными новыми кабинами
ШРТ - до швидкого рейкового транспорту відношу (приорітетний список): - метро - електричка (міська і приміська) - швидкісний трамвай
электричка - это другой уровень, поскольку в среднем она даст +30 мин на дорогу в одну сторону и рассчитана на пригород. Периодичность движения никакая. скоростоные трамваи у нас пока идут в никуда и чтобы к центру добраться, это обычно тоже +30 мин. Единственное, для тех, кто работает в районе пл.Победы может быть подходящим.