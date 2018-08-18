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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:23
hume написав:
Понятно почему заменили.
полностью два лифта в прошлом году меняли в доме на г Сталинграда и обошлось что то около двух лямов по курсу 25. Отисы с великолепными новыми кабинами
я правильно понял - 1 лифт 1 лям грн?
сколько этажей?
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Ромасик
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:31
rjkz написав: Ромасик написав: rjkz написав:
После этого понятно, почему все правительства всех уровней хотят перекинуть этот гембель на людей, поведшихся на сказки про ОСББ. Скромно умалчивая возможный размер попандоса только на лифтах.
а почему налогоплательщики должны сбрасываться вам на лифт?
Какие налогоплательщики?
Дом на тот момент был на балансе ЖЭКа.
Ему за это платили. И не один год. Потом возникла необходимость замены и ЖЭК это сделал Да, пришлось дать пендаля, не без этого.
Это про сказки о том, что ЖЭКи ничего не делают.
На самом деле, вы просто не в курсе, какие обороты имели ЖЭКи и какие бабки они в свое время пилили. Но мой ЖЭК меня устраивал. Сейчас это районная УК и работает хуже. При ЖЭКе проблемы решались нормально. При МОЕМ ЖЭКе. Это зависит от персоналий.
тогда вопрос как бы другой.
Во первых мои расчетные 150 грн/мес на аммортизацию (имхо, это завышенное число) таки платили.
Во вторых, какая разница куда платить эти 150 грн - в ЖЕК или ОСББ? Другое дело, если ЖЕК собирал деньги на капитальный ремонт, а при создании ОСББ они потерялись... Но ОСББ в основном сейчас хорошо идут в новых домах, либо кооперативных старых. Видимо, по этой причине. Хотя, рано или поздно дом нужно брать в свои руки, а то жеки до хорошего не доведут.
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:13
rjkz написав:
Комунальные ЖЭКи сейчас ничего не пи.дят.
Их трансформировали в ремонтные площадки. Они к деньгам не имеют доступа.
Пи.дят районные УК. ПОД НУЛЬ.
Самый лутший мэр. Кличко и страдать.
Я районные управляющие компании и имел ввиду.
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