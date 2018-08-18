rjkz написав:

Ромасик написав: rjkz написав: После этого понятно, почему все правительства всех уровней хотят перекинуть этот гембель на людей, поведшихся на сказки про ОСББ. Скромно умалчивая возможный размер попандоса только на лифтах. После этого понятно, почему все правительства всех уровней хотят перекинуть этот гембель на людей, поведшихся на сказки про ОСББ. Скромно умалчивая возможный размер попандоса только на лифтах.

а почему налогоплательщики должны сбрасываться вам на лифт? а почему налогоплательщики должны сбрасываться вам на лифт?

Какие налогоплательщики?Дом на тот момент был на балансе ЖЭКа.Ему за это платили. И не один год. Потом возникла необходимость замены и ЖЭК это сделал Да, пришлось дать пендаля, не без этого.Это про сказки о том, что ЖЭКи ничего не делают.На самом деле, вы просто не в курсе, какие обороты имели ЖЭКи и какие бабки они в свое время пилили. Но мой ЖЭК меня устраивал. Сейчас это районная УК и работает хуже. При ЖЭКе проблемы решались нормально. При МОЕМ ЖЭКе. Это зависит от персоналий.