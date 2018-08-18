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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9183918491859186

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 137
1. Не вище 900
15%
21
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:23

  hume написав:Понятно почему заменили. :mrgreen: полностью два лифта в прошлом году меняли в доме на г Сталинграда и обошлось что то около двух лямов по курсу 25. Отисы с великолепными новыми кабинами

я правильно понял - 1 лифт 1 лям грн?
сколько этажей?
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:31

  rjkz написав:
  Ромасик написав:
  rjkz написав:После этого понятно, почему все правительства всех уровней хотят перекинуть этот гембель на людей, поведшихся на сказки про ОСББ. Скромно умалчивая возможный размер попандоса только на лифтах.

а почему налогоплательщики должны сбрасываться вам на лифт?


Какие налогоплательщики?
Дом на тот момент был на балансе ЖЭКа.
Ему за это платили. И не один год. Потом возникла необходимость замены и ЖЭК это сделал Да, пришлось дать пендаля, не без этого.
Это про сказки о том, что ЖЭКи ничего не делают.
На самом деле, вы просто не в курсе, какие обороты имели ЖЭКи и какие бабки они в свое время пилили. Но мой ЖЭК меня устраивал. Сейчас это районная УК и работает хуже. При ЖЭКе проблемы решались нормально. При МОЕМ ЖЭКе. Это зависит от персоналий.

тогда вопрос как бы другой.
Во первых мои расчетные 150 грн/мес на аммортизацию (имхо, это завышенное число) таки платили.
Во вторых, какая разница куда платить эти 150 грн - в ЖЕК или ОСББ? Другое дело, если ЖЕК собирал деньги на капитальный ремонт, а при создании ОСББ они потерялись... Но ОСББ в основном сейчас хорошо идут в новых домах, либо кооперативных старых. Видимо, по этой причине. Хотя, рано или поздно дом нужно брать в свои руки, а то жеки до хорошего не доведут.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:13

  rjkz написав:Комунальные ЖЭКи сейчас ничего не пи.дят.
Их трансформировали в ремонтные площадки. Они к деньгам не имеют доступа.
Пи.дят районные УК. ПОД НУЛЬ.
Самый лутший мэр. Кличко и страдать.

Я районные управляющие компании и имел ввиду.
И эти районные Управляющие компании наверное самый сильный проеп Кличко.
Виталий Владимирович слишком добрый человек чтобы справится с матерыми коммунальными монстрами.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:46

  Vlad442 написав:https://stolitsagroup.com/ua/news/134/954/1024/

https://h2o.best/

На Эврике и Патриотике началось небольшое движение.

Ого, только в Эврике около 20 недостроенных домов. Вот это будет выброс квартир на рынок...
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:18

Смотрел минеральную и базальтовую вату. Обратил внимание, что производители начали массово писать большими буквами на пачках про звукоизоляционные свойства своей продукции.
Лет 5 назад такого не было.
Что случилось?
Счастливые Жители концептуальных новостроев чтото заметили после заселения?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:27

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:https://stolitsagroup.com/ua/news/134/954/1024/

https://h2o.best/

На Эврике и Патриотике началось небольшое движение.

Ого, только в Эврике около 20 недостроенных домов. Вот это будет выброс квартир на рынок...

то єврику до 2030 будут достраивать
а сейчас в Патриотике сдают два дома по 500-600 квартир.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:39

  UA написав:Смотрел минеральную и базальтовую вату. Обратил внимание, что производители начали массово писать большими буквами на пачках про звукоизоляционные свойства своей продукции.
Лет 5 назад такого не было.
Что случилось?
Счастливые Жители концептуальных новостроев чтото заметили после заселения?

Та бо звізда-звіздєц повний!!!
Що гіпсокартон, а що омноблок - можна ставити між ними "=" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:43

  Успіх написав:
  UA написав:Смотрел минеральную и базальтовую вату. Обратил внимание, что производители начали массово писать большими буквами на пачках про звукоизоляционные свойства своей продукции.
Лет 5 назад такого не было.
Что случилось?
Счастливые Жители концептуальных новостроев чтото заметили после заселения?

Та бо звізда-звіздєц повний!!!
Що гіпсокартон, а що омноблок - можна ставити між ними "=" :mrgreen:

Звізда-звіздєц шо ну его нафиг там так жить?
Или готовы страдать ради проживания в новострое?
UA
 
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