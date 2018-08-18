Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:После этого понятно, почему все правительства всех уровней хотят перекинуть этот гембель на людей, поведшихся на сказки про ОСББ. Скромно умалчивая возможный размер попандоса только на лифтах.
а почему налогоплательщики должны сбрасываться вам на лифт?
Какие налогоплательщики? Дом на тот момент был на балансе ЖЭКа. Ему за это платили. И не один год. Потом возникла необходимость замены и ЖЭК это сделал Да, пришлось дать пендаля, не без этого. Это про сказки о том, что ЖЭКи ничего не делают. На самом деле, вы просто не в курсе, какие обороты имели ЖЭКи и какие бабки они в свое время пилили. Но мой ЖЭК меня устраивал. Сейчас это районная УК и работает хуже. При ЖЭКе проблемы решались нормально. При МОЕМ ЖЭКе. Это зависит от персоналий.
тогда вопрос как бы другой. Во первых мои расчетные 150 грн/мес на аммортизацию (имхо, это завышенное число) таки платили. Во вторых, какая разница куда платить эти 150 грн - в ЖЕК или ОСББ? Другое дело, если ЖЕК собирал деньги на капитальный ремонт, а при создании ОСББ они потерялись... Но ОСББ в основном сейчас хорошо идут в новых домах, либо кооперативных старых. Видимо, по этой причине. Хотя, рано или поздно дом нужно брать в свои руки, а то жеки до хорошего не доведут.
rjkz написав:Комунальные ЖЭКи сейчас ничего не пи.дят. Их трансформировали в ремонтные площадки. Они к деньгам не имеют доступа. Пи.дят районные УК. ПОД НУЛЬ. Самый лутший мэр. Кличко и страдать.
Я районные управляющие компании и имел ввиду. И эти районные Управляющие компании наверное самый сильный проеп Кличко. Виталий Владимирович слишком добрый человек чтобы справится с матерыми коммунальными монстрами.
Смотрел минеральную и базальтовую вату. Обратил внимание, что производители начали массово писать большими буквами на пачках про звукоизоляционные свойства своей продукции. Лет 5 назад такого не было. Что случилось? Счастливые Жители концептуальных новостроев чтото заметили после заселения?
UA написав:Смотрел минеральную и базальтовую вату. Обратил внимание, что производители начали массово писать большими буквами на пачках про звукоизоляционные свойства своей продукции. Лет 5 назад такого не было. Что случилось? Счастливые Жители концептуальных новостроев чтото заметили после заселения?
Та бо звізда-звіздєц повний!!! Що гіпсокартон, а що омноблок - можна ставити між ними "="
UA написав:Смотрел минеральную и базальтовую вату. Обратил внимание, что производители начали массово писать большими буквами на пачках про звукоизоляционные свойства своей продукции. Лет 5 назад такого не было. Что случилось? Счастливые Жители концептуальных новостроев чтото заметили после заселения?
Та бо звізда-звіздєц повний!!! Що гіпсокартон, а що омноблок - можна ставити між ними "="
Звізда-звіздєц шо ну его нафиг там так жить? Или готовы страдать ради проживания в новострое?