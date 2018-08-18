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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9184918591869187>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.9 5 137
1. Не вище 900
15%
21
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:31

  rjkz написав:
  Ромасик написав:
  rjkz написав:После этого понятно, почему все правительства всех уровней хотят перекинуть этот гембель на людей, поведшихся на сказки про ОСББ. Скромно умалчивая возможный размер попандоса только на лифтах.

а почему налогоплательщики должны сбрасываться вам на лифт?


Какие налогоплательщики?
Дом на тот момент был на балансе ЖЭКа.
Ему за это платили. И не один год. Потом возникла необходимость замены и ЖЭК это сделал Да, пришлось дать пендаля, не без этого.
Это про сказки о том, что ЖЭКи ничего не делают.
На самом деле, вы просто не в курсе, какие обороты имели ЖЭКи и какие бабки они в свое время пилили. Но мой ЖЭК меня устраивал. Сейчас это районная УК и работает хуже. При ЖЭКе проблемы решались нормально. При МОЕМ ЖЭКе. Это зависит от персоналий.

тогда вопрос как бы другой.
Во первых мои расчетные 150 грн/мес на аммортизацию (имхо, это завышенное число) таки платили.
Во вторых, какая разница куда платить эти 150 грн - в ЖЕК или ОСББ? Другое дело, если ЖЕК собирал деньги на капитальный ремонт, а при создании ОСББ они потерялись... Но ОСББ в основном сейчас хорошо идут в новых домах, либо кооперативных старых. Видимо, по этой причине. Хотя, рано или поздно дом нужно брать в свои руки, а то жеки до хорошего не доведут.
Ромасик
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:13

  rjkz написав:Комунальные ЖЭКи сейчас ничего не пи.дят.
Их трансформировали в ремонтные площадки. Они к деньгам не имеют доступа.
Пи.дят районные УК. ПОД НУЛЬ.
Самый лутший мэр. Кличко и страдать.

Я районные управляющие компании и имел ввиду.
И эти районные Управляющие компании наверное самый сильный проеп Кличко.
Виталий Владимирович слишком добрый человек чтобы справится с матерыми коммунальными монстрами.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:46

  Vlad442 написав:https://stolitsagroup.com/ua/news/134/954/1024/

https://h2o.best/

На Эврике и Патриотике началось небольшое движение.

Ого, только в Эврике около 20 недостроенных домов. Вот это будет выброс квартир на рынок...
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:18

Смотрел минеральную и базальтовую вату. Обратил внимание, что производители начали массово писать большими буквами на пачках про звукоизоляционные свойства своей продукции.
Лет 5 назад такого не было.
Что случилось?
Счастливые Жители концептуальных новостроев чтото заметили после заселения?
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:27

  BIGor написав:
  Vlad442 написав:https://stolitsagroup.com/ua/news/134/954/1024/

https://h2o.best/

На Эврике и Патриотике началось небольшое движение.

Ого, только в Эврике около 20 недостроенных домов. Вот это будет выброс квартир на рынок...

то єврику до 2030 будут достраивать
а сейчас в Патриотике сдают два дома по 500-600 квартир.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:39

  UA написав:Смотрел минеральную и базальтовую вату. Обратил внимание, что производители начали массово писать большими буквами на пачках про звукоизоляционные свойства своей продукции.
Лет 5 назад такого не было.
Что случилось?
Счастливые Жители концептуальных новостроев чтото заметили после заселения?

Та бо звізда-звіздєц повний!!!
Що гіпсокартон, а що омноблок - можна ставити між ними "=" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 15:43

  Успіх написав:
  UA написав:Смотрел минеральную и базальтовую вату. Обратил внимание, что производители начали массово писать большими буквами на пачках про звукоизоляционные свойства своей продукции.
Лет 5 назад такого не было.
Что случилось?
Счастливые Жители концептуальных новостроев чтото заметили после заселения?

Та бо звізда-звіздєц повний!!!
Що гіпсокартон, а що омноблок - можна ставити між ними "=" :mrgreen:

Звізда-звіздєц шо ну его нафиг там так жить?
Или готовы страдать ради проживания в новострое?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 16:53

  rjkz написав:
  Voistov написав:
А разница беспроблемного пробега нового Фольксвагена и старых Жигулей тоже колоссальна.
И совсем не понятно какие выводы можно делать


Я стесняюсь спросить, какие лифты по-вашему можно сравнить с Фольксвагеном?
Кон? Шинлер? И много Х0-этажек поха ими оснащены?
Остальные - это ДЭУ-сенс, которые сдохнут раньше 21-х волг в сталинках.


OTIS.
Много
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:12

  UA написав:
  rjkz написав:Прикиньте, у меня в доме(не старый, начало 00-х) 8 лет назад ЖЭК, не ОСББ, заменил 2 машины и тросы на одном. На новые, не бу, как это обычно делается. Да, белорусские. При курсе 8 это стоило 2 млн грн. Не из нашего кармана. После этого понятно, почему все правительства всех уровней хотят перекинуть этот гембель на людей, поведшихся на сказки про ОСББ. Скромно умалчивая возможный размер попандоса только на лифтах.

Так это ж 8 лет назад.
Сейчас коммунальные ЖЕКи отправляют жильцов в программу долевого участия в замене лифтового оборудования.
А чтобы попасть в эту программу нужно провести собрание жильцов, получить согласие жильцов опалить часть работ своими деньгами и встать на очередь в местную РДА.
И может быть когда ни будь....
Короче самый лучший мер умыл руки :mrgreen:
Коммунальщики сейчас пизтят деньги жестко и под нуль.


нет проблемы попасть в очередь по программе 95 на 5, в моем доме поменяли в том году грузовые и в этом попали на пассажирские

а вот собраться осбб, провести сборы и чтобы сдали все по 1.7к - тут квест по серьезней
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:32

  gonzo написав:
нет проблемы попасть в очередь по программе 95 на 5, в моем доме поменяли в том году грузовые и в этом попали на пассажирские

а вот собраться осбб, провести сборы и чтобы сдали все по 1.7к - тут квест по серьезней

Эти 1,7 потом в виде счета от управляющей компании выставляют и на очередь ставят когда все оплатят?
Тогда, да это квест :mrgreen:
UA
 
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