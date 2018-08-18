Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:После этого понятно, почему все правительства всех уровней хотят перекинуть этот гембель на людей, поведшихся на сказки про ОСББ. Скромно умалчивая возможный размер попандоса только на лифтах.
а почему налогоплательщики должны сбрасываться вам на лифт?
Какие налогоплательщики? Дом на тот момент был на балансе ЖЭКа. Ему за это платили. И не один год. Потом возникла необходимость замены и ЖЭК это сделал Да, пришлось дать пендаля, не без этого. Это про сказки о том, что ЖЭКи ничего не делают. На самом деле, вы просто не в курсе, какие обороты имели ЖЭКи и какие бабки они в свое время пилили. Но мой ЖЭК меня устраивал. Сейчас это районная УК и работает хуже. При ЖЭКе проблемы решались нормально. При МОЕМ ЖЭКе. Это зависит от персоналий.
тогда вопрос как бы другой. Во первых мои расчетные 150 грн/мес на аммортизацию (имхо, это завышенное число) таки платили. Во вторых, какая разница куда платить эти 150 грн - в ЖЕК или ОСББ? Другое дело, если ЖЕК собирал деньги на капитальный ремонт, а при создании ОСББ они потерялись... Но ОСББ в основном сейчас хорошо идут в новых домах, либо кооперативных старых. Видимо, по этой причине. Хотя, рано или поздно дом нужно брать в свои руки, а то жеки до хорошего не доведут.
rjkz написав:Комунальные ЖЭКи сейчас ничего не пи.дят. Их трансформировали в ремонтные площадки. Они к деньгам не имеют доступа. Пи.дят районные УК. ПОД НУЛЬ. Самый лутший мэр. Кличко и страдать.
Я районные управляющие компании и имел ввиду. И эти районные Управляющие компании наверное самый сильный проеп Кличко. Виталий Владимирович слишком добрый человек чтобы справится с матерыми коммунальными монстрами.
Смотрел минеральную и базальтовую вату. Обратил внимание, что производители начали массово писать большими буквами на пачках про звукоизоляционные свойства своей продукции. Лет 5 назад такого не было. Что случилось? Счастливые Жители концептуальных новостроев чтото заметили после заселения?
UA написав:Смотрел минеральную и базальтовую вату. Обратил внимание, что производители начали массово писать большими буквами на пачках про звукоизоляционные свойства своей продукции. Лет 5 назад такого не было. Что случилось? Счастливые Жители концептуальных новостроев чтото заметили после заселения?
Та бо звізда-звіздєц повний!!! Що гіпсокартон, а що омноблок - можна ставити між ними "="
UA написав:Смотрел минеральную и базальтовую вату. Обратил внимание, что производители начали массово писать большими буквами на пачках про звукоизоляционные свойства своей продукции. Лет 5 назад такого не было. Что случилось? Счастливые Жители концептуальных новостроев чтото заметили после заселения?
Та бо звізда-звіздєц повний!!! Що гіпсокартон, а що омноблок - можна ставити між ними "="
Звізда-звіздєц шо ну его нафиг там так жить? Или готовы страдать ради проживания в новострое?
rjkz написав:Прикиньте, у меня в доме(не старый, начало 00-х) 8 лет назад ЖЭК, не ОСББ, заменил 2 машины и тросы на одном. На новые, не бу, как это обычно делается. Да, белорусские. При курсе 8 это стоило 2 млн грн. Не из нашего кармана. После этого понятно, почему все правительства всех уровней хотят перекинуть этот гембель на людей, поведшихся на сказки про ОСББ. Скромно умалчивая возможный размер попандоса только на лифтах.
Так это ж 8 лет назад. Сейчас коммунальные ЖЕКи отправляют жильцов в программу долевого участия в замене лифтового оборудования. А чтобы попасть в эту программу нужно провести собрание жильцов, получить согласие жильцов опалить часть работ своими деньгами и встать на очередь в местную РДА. И может быть когда ни будь.... Короче самый лучший мер умыл руки Коммунальщики сейчас пизтят деньги жестко и под нуль.
нет проблемы попасть в очередь по программе 95 на 5, в моем доме поменяли в том году грузовые и в этом попали на пассажирские
а вот собраться осбб, провести сборы и чтобы сдали все по 1.7к - тут квест по серьезней