|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:36
Ромасик написав: hume написав:
Понятно почему заменили.
полностью два лифта в прошлом году меняли в доме на г Сталинграда и обошлось что то около двух лямов по курсу 25. Отисы с великолепными новыми кабинами
я правильно понял - 1 лифт 1 лям грн?
сколько этажей?
16 этажей. 6 квартир на этаже. Дом зажиточный, поэтому сдавали что то около 10-20 кгрн.
Востаннє редагувалось hume
в П'ят 31 гру, 2021 17:40, всього редагувалось 1 раз.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8389
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 904 раз.
- Подякували: 1659 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:40
Успіх написав:
Моя б воля, то я б на рівні держави встановив би правила, за якими б грали всі забудовники!
✓Клас "Економ" - допускається все, що зараз творять
✓Клас "Комфорт":
- зовнішні стіни ТІЛЬКИ з цегли/керамоблоку + ТІЛЬКИ мінвата12-15см(ніякого пінопласту);
- міжквартирні стіни - газоблок 10см + мінвата 5см + знову газоблок 10см;
- міжкімнатні стіни - газоблок 7см + мінвата 2см + знову газоблок 7см;
✓ Клас "Еліт":
- зовнішні стіни ТІЛЬКИ з цегли/керамоблоку + ТІЛЬКИ мінвата 20см;
- міжквартирні стіни - газоблок 10см + мінвата 10см + знову газоблок 10см;
- міжкімнатні стіни - газоблок 7см + мінвата 5см + знову газоблок 7см
✓✓✓
Сразу видно что у Долярчика нет МБА
А как же модные МОПы и концептуальный вентфасад?
- міжквартирні стіни - газоблок 10см + мінвата 5см + знову газоблок 10см;
Кто реально сталкивался?
Что, действительно нормально звукоизолирует такая конструкция?
Школьный курс физики говорит, что на низких частотах такие облегченные конструкции работают плохо.
Долярчик, тема топота сверху не раскрыта. А на это жители концептуального монолит - каркаса часто жалуются.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6273
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1173 раз.
- Подякували: 1429 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:45
hume написав:
16 этажей. 6 квартир на этаже. Дом зажиточный, поэтому сдавали что то около 10-20 кгрн.
Это Оазис?
В старом жилфонде за предложение сдать по 10-20 кгрн с квартиры скорее всего побьют
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6273
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1173 раз.
- Подякували: 1429 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:46
UA написав: gonzo написав:
нет проблемы попасть в очередь по программе 95 на 5, в моем доме поменяли в том году грузовые и в этом попали на пассажирские
а вот собраться осбб, провести сборы и чтобы сдали все по 1.7к - тут квест по серьезней
Эти 1,7 потом в виде счета от управляющей компании выставляют и на очередь ставят когда все оплатят?
Тогда, да это квест
нет, сначала пишется заявление о том что жильцы согласны и таких надо 60%+ - потом в виде добровольных сборов под программу начинают скидываться, если 90%+ скинули к моменту тендера замечательно и потом с оставшихся правдами и неправдами выбивают -но идет туго конечно
-
gonzo
-
-
- Повідомлень: 236
- З нами з: 05.01.17
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 21 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:47
gonzo написав: UA написав: gonzo написав:
нет проблемы попасть в очередь по программе 95 на 5, в моем доме поменяли в том году грузовые и в этом попали на пассажирские
а вот собраться осбб, провести сборы и чтобы сдали все по 1.7к - тут квест по серьезней
Эти 1,7 потом в виде счета от управляющей компании выставляют и на очередь ставят когда все оплатят?
Тогда, да это квест
нет, сначала пишется заявление о том что жильцы согласны и таких надо 60%+ - потом в виде добровольных сборов под программу начинают скидываться, если 90%+ скинули к моменту тендера замечательно и потом с оставшихся правдами и неправдами выбивают -но идет туго конечно
Что наличкой активистам дома скидываются?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6273
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1173 раз.
- Подякували: 1429 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:49
UA написав: hume написав:
16 этажей. 6 квартир на этаже. Дом зажиточный, поэтому сдавали что то около 10-20 кгрн.
Это Оазис?
В старом жилфонде за предложение сдать по 10-20 кгрн с квартиры скорее всего побьют
Этот12д. Осбб.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 8389
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 904 раз.
- Подякували: 1659 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:53
hume написав: UA написав: hume написав:
16 этажей. 6 квартир на этаже. Дом зажиточный, поэтому сдавали что то около 10-20 кгрн.
Это Оазис?
В старом жилфонде за предложение сдать по 10-20 кгрн с квартиры скорее всего побьют
Этот12д. Осбб.
Один из двух лучших домов на Оболонских Липках.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 6273
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1173 раз.
- Подякували: 1429 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:42
Успіх написав:
Моя б воля
Ваша бы воля и мы все жили в позднем СССР. Или путинской россии, или Белоруссии в крайнем случае. У вас такая тяга к "отнять и поделить", к административному регулированию бизнеса и банковской системы в угоду "обездоленным", то есть себе, что даже интересно, за кого вы голосовали на выборах 2010. Про 2019 нет смысла спрашивать.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 8640
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1921 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: juristkostya
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|746
|1094543
|
|
|21684
|4808164
|
|
|16
|30662
|
|