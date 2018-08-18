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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9185918691879188>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 138
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:36

  Ромасик написав:
  hume написав:Понятно почему заменили. :mrgreen: полностью два лифта в прошлом году меняли в доме на г Сталинграда и обошлось что то около двух лямов по курсу 25. Отисы с великолепными новыми кабинами

я правильно понял - 1 лифт 1 лям грн?
сколько этажей?

16 этажей. 6 квартир на этаже. Дом зажиточный, поэтому сдавали что то около 10-20 кгрн.
Востаннє редагувалось hume в П'ят 31 гру, 2021 17:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:40

  Успіх написав:Моя б воля, то я б на рівні держави встановив би правила, за якими б грали всі забудовники!
✓Клас "Економ" - допускається все, що зараз творять :mrgreen:
✓Клас "Комфорт":
- зовнішні стіни ТІЛЬКИ з цегли/керамоблоку + ТІЛЬКИ мінвата12-15см(ніякого пінопласту);
- міжквартирні стіни - газоблок 10см + мінвата 5см + знову газоблок 10см;
- міжкімнатні стіни - газоблок 7см + мінвата 2см + знову газоблок 7см;
✓ Клас "Еліт":
- зовнішні стіни ТІЛЬКИ з цегли/керамоблоку + ТІЛЬКИ мінвата 20см;
- міжквартирні стіни - газоблок 10см + мінвата 10см + знову газоблок 10см;
- міжкімнатні стіни - газоблок 7см + мінвата 5см + знову газоблок 7см
✓✓✓

Сразу видно что у Долярчика нет МБА :mrgreen:
А как же модные МОПы и концептуальный вентфасад?

- міжквартирні стіни - газоблок 10см + мінвата 5см + знову газоблок 10см;
Кто реально сталкивался?
Что, действительно нормально звукоизолирует такая конструкция?
Школьный курс физики говорит, что на низких частотах такие облегченные конструкции работают плохо.

Долярчик, тема топота сверху не раскрыта. А на это жители концептуального монолит - каркаса часто жалуются.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:45

  hume написав:16 этажей. 6 квартир на этаже. Дом зажиточный, поэтому сдавали что то около 10-20 кгрн.

Это Оазис?
В старом жилфонде за предложение сдать по 10-20 кгрн с квартиры скорее всего побьют
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:46

  UA написав:
  gonzo написав:
нет проблемы попасть в очередь по программе 95 на 5, в моем доме поменяли в том году грузовые и в этом попали на пассажирские

а вот собраться осбб, провести сборы и чтобы сдали все по 1.7к - тут квест по серьезней

Эти 1,7 потом в виде счета от управляющей компании выставляют и на очередь ставят когда все оплатят?
Тогда, да это квест :mrgreen:

нет, сначала пишется заявление о том что жильцы согласны и таких надо 60%+ - потом в виде добровольных сборов под программу начинают скидываться, если 90%+ скинули к моменту тендера замечательно и потом с оставшихся правдами и неправдами выбивают -но идет туго конечно
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:47

  gonzo написав:
  UA написав:
  gonzo написав:
нет проблемы попасть в очередь по программе 95 на 5, в моем доме поменяли в том году грузовые и в этом попали на пассажирские

а вот собраться осбб, провести сборы и чтобы сдали все по 1.7к - тут квест по серьезней

Эти 1,7 потом в виде счета от управляющей компании выставляют и на очередь ставят когда все оплатят?
Тогда, да это квест :mrgreen:

нет, сначала пишется заявление о том что жильцы согласны и таких надо 60%+ - потом в виде добровольных сборов под программу начинают скидываться, если 90%+ скинули к моменту тендера замечательно и потом с оставшихся правдами и неправдами выбивают -но идет туго конечно

Что наличкой активистам дома скидываются?
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:49

  UA написав:
  hume написав:16 этажей. 6 квартир на этаже. Дом зажиточный, поэтому сдавали что то около 10-20 кгрн.

Это Оазис?
В старом жилфонде за предложение сдать по 10-20 кгрн с квартиры скорее всего побьют

Этот12д. Осбб.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:53

  hume написав:
  UA написав:
  hume написав:16 этажей. 6 квартир на этаже. Дом зажиточный, поэтому сдавали что то около 10-20 кгрн.

Это Оазис?
В старом жилфонде за предложение сдать по 10-20 кгрн с квартиры скорее всего побьют

Этот12д. Осбб.

Один из двух лучших домов на Оболонских Липках.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:42

  Успіх написав:Моя б воля

Ваша бы воля и мы все жили в позднем СССР. Или путинской россии, или Белоруссии в крайнем случае. У вас такая тяга к "отнять и поделить", к административному регулированию бизнеса и банковской системы в угоду "обездоленным", то есть себе, что даже интересно, за кого вы голосовали на выборах 2010. Про 2019 нет смысла спрашивать.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:53

  UA написав:
  gonzo написав:
  UA написав:
нет проблемы попасть в очередь по программе 95 на 5, в моем доме поменяли в том году грузовые и в этом попали на пассажирские

а вот собраться осбб, провести сборы и чтобы сдали все по 1.7к - тут квест по серьезней

Что наличкой активистам дома скидываются?

сэп на счет осбб с указаниям что средства целевые и должны тратиться только на программу по замене лифтом
gonzo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 19:06

  Vlad442 написав:
  Успіх написав:Моя б воля

Ваша бы воля и мы все жили в позднем СССР. Или путинской россии, или Белоруссии в крайнем случае. У вас такая тяга к "отнять и поделить", к административному регулированию бизнеса и банковской системы в угоду "обездоленным", то есть себе, что даже интересно, за кого вы голосовали на выборах 2010. Про 2019 нет смысла спрашивать.

В 2010 он ещё в школу ходил
vitaliian
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