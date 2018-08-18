Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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vitaliian написав:rjkz там до любого объекта инфраструктуры минимум километр. Может настроят меркетов садиков/школ/поликлиник, но судя по тому как их строили раньше, на эти блага рассчитывать не нужно.
Школа там какая-то есть на Белицкой. На Венике есть, как ни удивительно, рейтинговые школы. Поликлинники тоже есть. Уровень оценивать не берусь, у меня предвзятое отношение к госмедицине и образованию.
якщо людина хоче жити, то медицина безсила освіта, то якщо в людини є тяга до знань, то вона їх здобуде і в звичайній міській школі
Это лозунги. Простой пример. Мои знакомые жили на Венике возле Синего озера. Ребенок ходил в 159 гимназию возле своего дома. Учился очень средне и без желания. Потом они продали 2к БПС 42 м2, новострой в Буче, гараж на Гречко и машину и купили дом в Ирпене. Ребенок пошел в Ирпенскую школу. И вдруг выяснилось, что он на голову выше по математике своих новых одноклассников, да и вообще стал отличником. Вооот. Правда, после окончания ирпенской школы, еле поступил в киевский техникум. Про медицину - даже не шутите. В Украине ее практически нет.
rjkz написав: Прикиньте, у меня в доме(не старый, начало 00-х) 8 лет назад ЖЭК, не ОСББ, заменил 2 машины и тросы на одном. На новые, не бу, как это обычно делается. Да, белорусские. При курсе 8 это стоило 2 млн грн. Не из нашего кармана. После этого понятно, почему все правительства всех уровней хотят перекинуть этот гембель на людей, поведшихся на сказки про ОСББ. Скромно умалчивая возможный размер попандоса только на лифтах.
Понятно почему заменили. полностью два лифта в прошлом году меняли в доме на г Сталинграда и обошлось что то около двух лямов по курсу 25. Отисы с великолепными новыми кабинами
Меняли только машины и тросы на одном. Кабины не стоят дорого. это простая сварная клетка с металическими панелями. Это как сравнить замену двигателя в машине и салона. Отисы внешне смотрятся ничего, но по качеству далеко до совершенства. Не Шиндлер и не Кон. И еще, я когда-то работал на фирме, другой отдел которой занимался лифтами. Вы просто не предствляете, объем рынка бу и ворованных запчастей, а также как "меняют" запчасти просто подрегулировав или сделав обслуживание. У меня поставили НОВЫЕ, хоть и белорусские машины. Что РЕАЛЬНО сделали на ГС?
Ромасик написав:а почему налогоплательщики должны сбрасываться вам на лифт?
Какие налогоплательщики? Дом на тот момент был на балансе ЖЭКа. Ему за это платили. И не один год. Потом возникла необходимость замены и ЖЭК это сделал Да, пришлось дать пендаля, не без этого. Это про сказки о том, что ЖЭКи ничего не делают. На самом деле, вы просто не в курсе, какие обороты имели ЖЭКи и какие бабки они в свое время пилили. Но мой ЖЭК меня устраивал. Сейчас это районная УК и работает хуже. При ЖЭКе проблемы решались нормально. При МОЕМ ЖЭКе. Это зависит от персоналий.
тогда вопрос как бы другой. Во первых мои расчетные 150 грн/мес на аммортизацию (имхо, это завышенное число) таки платили. Во вторых, какая разница куда платить эти 150 грн - в ЖЕК или ОСББ? Другое дело, если ЖЕК собирал деньги на капитальный ремонт, а при создании ОСББ они потерялись... Но ОСББ в основном сейчас хорошо идут в новых домах, либо кооперативных старых. Видимо, по этой причине. Хотя, рано или поздно дом нужно брать в свои руки, а то жеки до хорошего не доведут.
Как и в случае с ЖЭКом, в ОСББ, жопа или наоборот - вопрос персоналий. Только в случе с ЖЭКом, дом может быть запущен, а в случае с ОСББ он может стать банкротом со всеми вытекающими. Собственно, в США есть коопы - это аналоги ОСББ и кондо - обычные квартиры. Да, коопы чище и лучше содержатся, но люди там платят в месяц за СВОИ квартиры как половину аренды такой-же и стоят они почти вдвое меньше чем кондо. (есть даже дома, где часть квартир - коопы, часть - кондо. кооп - 300 куе, такой-же в этом-же доме кондо - 450-500). Кроме того, если кооп станет банкротом, то владельцы квартир станут арендаторами, а сам дом станет собственностью кредитора. Причем от самого владельца квартиры в коопе ничего не зависит - он делигировал свои права борду (правление, которое избирает председателя). И коррупция и разворовывание цветет махровым цветом. Даже там. Что про нас говорить с нашими клептоманическими рефлесами говорить? Вот я не хочу чтобы моя собственность зависела от посторонних людей. Я предпочту УК ОСББ как-бы плохо она ни работала и как-бы много не брала. В любом случае, расходы на комуналь платят арендаторы, а риски собственности - мои.
rjkz написав:Комунальные ЖЭКи сейчас ничего не пи.дят. Их трансформировали в ремонтные площадки. Они к деньгам не имеют доступа. Пи.дят районные УК. ПОД НУЛЬ. Самый лутший мэр. Кличко и страдать.
Я районные управляющие компании и имел ввиду. И эти районные Управляющие компании наверное самый сильный проеп Кличко. Виталий Владимирович слишком добрый человек чтобы справится с матерыми коммунальными монстрами.
"Добрый человек" - это не профессия. Он вполне на ринге хорошо справлялся со своими оппонентами. МОжет не стоило менять профессию?