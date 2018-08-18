Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:03

Ромасик написав: rjkz написав: Ромасик написав: а почему налогоплательщики должны сбрасываться вам на лифт? а почему налогоплательщики должны сбрасываться вам на лифт?



Какие налогоплательщики?

Дом на тот момент был на балансе ЖЭКа.

Ему за это платили. И не один год. Потом возникла необходимость замены и ЖЭК это сделал Да, пришлось дать пендаля, не без этого.

Это про сказки о том, что ЖЭКи ничего не делают.

На самом деле, вы просто не в курсе, какие обороты имели ЖЭКи и какие бабки они в свое время пилили. Но мой ЖЭК меня устраивал. Сейчас это районная УК и работает хуже. При ЖЭКе проблемы решались нормально. При МОЕМ ЖЭКе. Это зависит от персоналий. Какие налогоплательщики?Дом на тот момент был на балансе ЖЭКа.Ему за это платили. И не один год. Потом возникла необходимость замены и ЖЭК это сделал Да, пришлось дать пендаля, не без этого.Это про сказки о том, что ЖЭКи ничего не делают.На самом деле, вы просто не в курсе, какие обороты имели ЖЭКи и какие бабки они в свое время пилили. Но мой ЖЭК меня устраивал. Сейчас это районная УК и работает хуже. При ЖЭКе проблемы решались нормально. При МОЕМ ЖЭКе. Это зависит от персоналий.

тогда вопрос как бы другой.

Во первых мои расчетные 150 грн/мес на аммортизацию (имхо, это завышенное число) таки платили.

Во вторых, какая разница куда платить эти 150 грн - в ЖЕК или ОСББ? Другое дело, если ЖЕК собирал деньги на капитальный ремонт, а при создании ОСББ они потерялись... Но ОСББ в основном сейчас хорошо идут в новых домах, либо кооперативных старых. Видимо, по этой причине. Хотя, рано или поздно дом нужно брать в свои руки, а то жеки до хорошего не доведут. тогда вопрос как бы другой.Во первых мои расчетные 150 грн/мес на аммортизацию (имхо, это завышенное число) таки платили.Во вторых, какая разница куда платить эти 150 грн - в ЖЕК или ОСББ? Другое дело, если ЖЕК собирал деньги на капитальный ремонт, а при создании ОСББ они потерялись... Но ОСББ в основном сейчас хорошо идут в новых домах, либо кооперативных старых. Видимо, по этой причине. Хотя, рано или поздно дом нужно брать в свои руки, а то жеки до хорошего не доведут.

Как и в случае с ЖЭКом, в ОСББ, жопа или наоборот - вопрос персоналий.Только в случе с ЖЭКом, дом может быть запущен, а в случае с ОСББ он может стать банкротом со всеми вытекающими.Собственно, в США есть коопы - это аналоги ОСББ и кондо - обычные квартиры.Да, коопы чище и лучше содержатся, но люди там платят в месяц за СВОИ квартиры как половину аренды такой-же и стоят они почти вдвое меньше чем кондо. (есть даже дома, где часть квартир - коопы, часть - кондо. кооп - 300 куе, такой-же в этом-же доме кондо - 450-500).Кроме того, если кооп станет банкротом, то владельцы квартир станут арендаторами, а сам дом станет собственностью кредитора. Причем от самого владельца квартиры в коопе ничего не зависит - он делигировал свои права борду (правление, которое избирает председателя). И коррупция и разворовывание цветет махровым цветом. Даже там. Что про нас говорить с нашими клептоманическими рефлесами говорить?Вот я не хочу чтобы моя собственность зависела от посторонних людей. Я предпочту УК ОСББ как-бы плохо она ни работала и как-бы много не брала.В любом случае, расходы на комуналь платят арендаторы, а риски собственности - мои.