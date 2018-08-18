Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Смотрел минеральную и базальтовую вату. Обратил внимание, что производители начали массово писать большими буквами на пачках про звукоизоляционные свойства своей продукции. Лет 5 назад такого не было. Что случилось? Счастливые Жители концептуальных новостроев чтото заметили после заселения?
Комиссия принимает новосторой. Один, чтобы проверить слыщимость сквозь стену, орет: -Кооооляя! Ты меня слыыышишь? -Не ори, я тебя ВИЖУ.
rjkz написав:Правда, после окончания ирпенской школы, еле поступил в киевский техникум.
есть другая точка зрения, в школах грузят много чего ненужного, алгебра, химия, синхрофазотрон а потом детки нервные вырастают. Страдает эмоциональный интеллект.
Сейчас вся инфа в интернете, надо учить её там искать. Красный диплом техникума или вуза дает ровно ноль гарантий успешной жизни его обладателю. В этой парадигме Ирпенская школа прогрессивнее .
Та нах то образование вообще надо? крестик вместо подписи поставить - делов-то. И красный диплом тиктока. Это в Украине нет смысла ни в знаниях ни в квалификации. Но Украина - это далеко не весь мир. И квалификация в нормальной стране дает гарантию успешной жизни. И алгебра пригодится (программист 150+ куе в год)и физика (инженер-электротехник в НЙ - 300 куе в год) и химия (врачи - от 250куе в год, медсестра 100+ куе в год, фармацевт - 150 к в год).
rjkz написав:Как и в случае с ЖЭКом, в ОСББ, жопа или наоборот - вопрос персоналий. Только в случе с ЖЭКом, дом может быть запущен, а в случае с ОСББ он может стать банкротом со всеми вытекающими. Собственно, в США есть коопы - это аналоги ОСББ и кондо - обычные квартиры. Да, коопы чище и лучше содержатся, но люди там платят в месяц за СВОИ квартиры как половину аренды такой-же и стоят они почти вдвое меньше чем кондо. (есть даже дома, где часть квартир - коопы, часть - кондо. кооп - 300 куе, такой-же в этом-же доме кондо - 450-500). Кроме того, если кооп станет банкротом, то владельцы квартир станут арендаторами, а сам дом станет собственностью кредитора. Причем от самого владельца квартиры в коопе ничего не зависит - он делигировал свои права борду (правление, которое избирает председателя). И коррупция и разворовывание цветет махровым цветом. Даже там. Что про нас говорить с нашими клептоманическими рефлесами говорить? Вот я не хочу чтобы моя собственность зависела от посторонних людей. Я предпочту УК ОСББ как-бы плохо она ни работала и как-бы много не брала. В любом случае, расходы на комуналь платят арендаторы, а риски собственности - мои.
В тех ОСББ к каким имею отношения, тоже Председателей ловили на откатах. Переизбрали. Но при этом на депозите ОСББ постоянно лежит 1-2 млн гривен (ремонтный фонд) В коммунальной Управляющей компании на всё один ответ - денег нет. Самое смешное, что в домах с ОСББ-миллионерами тариф за обслуживание, меньше чем у городских Управляющих компаний. Состояние домов небо и земля. У киевских коммунальщиков это уже не просто коррупция, это устойчивая ОПГ. Как в фильмах про комиссара Катании и Крестного отца.
vitaliian написав:UA В общем понимаю, вас в школах учили троллингу, а нас нет.
Правильно. Занятия по троллингу в ссср политинформацией назывались.
Я закончил школу в последний год существования Союза. Институт в 96. Тогда еще учили "по-советски", то есть шансов закончить КИСИ с нулевыми знаниями было нереально. И как-то с тех пор этим зарабатываю. Да, опыт и знания прибывают, но оно все базируется на школьной математике, химии и физике. Вроде неплохо получается.