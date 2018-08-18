RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9187918891899190>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 138
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:38

  UA написав:Смотрел минеральную и базальтовую вату. Обратил внимание, что производители начали массово писать большими буквами на пачках про звукоизоляционные свойства своей продукции.
Лет 5 назад такого не было.
Что случилось?
Счастливые Жители концептуальных новостроев чтото заметили после заселения?


Комиссия принимает новосторой.
Один, чтобы проверить слыщимость сквозь стену, орет:
-Кооооляя! Ты меня слыыышишь?
-Не ори, я тебя ВИЖУ.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12593
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6489 раз.
Подякували: 3539 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:39

  Ромасик написав:
  BIGor написав:
  Vlad442 написав:https://stolitsagroup.com/ua/news/134/954/1024/

https://h2o.best/

На Эврике и Патриотике началось небольшое движение.

Ого, только в Эврике около 20 недостроенных домов. Вот это будет выброс квартир на рынок...

то єврику до 2030 будут достраивать
а сейчас в Патриотике сдают два дома по 500-600 квартир.


Какие?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12593
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6489 раз.
Подякували: 3539 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:41

  vitaliian написав:UA В общем понимаю, вас в школах учили троллингу, а нас нет.

Правильно.
Занятия по троллингу в ссср политинформацией назывались.
UA
 
Повідомлень: 6279
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1432 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:42

  Voistov написав:
  rjkz написав:
  Voistov написав:
А разница беспроблемного пробега нового Фольксвагена и старых Жигулей тоже колоссальна.
И совсем не понятно какие выводы можно делать


Я стесняюсь спросить, какие лифты по-вашему можно сравнить с Фольксвагеном?
Кон? Шинлер? И много Х0-этажек поха ими оснащены?
Остальные - это ДЭУ-сенс, которые сдохнут раньше 21-х волг в сталинках.


OTIS.
Много


Отис - даже близко не фольксваген.
Красивый салон(кабина) - это еще не весь лифт.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12593
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6489 раз.
Подякували: 3539 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:57

будет что-то дорожать быстрее инфляции? есть идеи?
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4598
З нами з: 22.12.16
Подякував: 353 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:57

  vitaliian написав:
  rjkz написав:Правда, после окончания ирпенской школы, еле поступил в киевский техникум.
есть другая точка зрения, в школах грузят много чего ненужного, алгебра, химия, синхрофазотрон а потом детки нервные вырастают. Страдает эмоциональный интеллект.

Сейчас вся инфа в интернете, надо учить её там искать. Красный диплом техникума или вуза дает ровно ноль гарантий успешной жизни его обладателю. В этой парадигме Ирпенская школа прогрессивнее .


Та нах то образование вообще надо?
крестик вместо подписи поставить - делов-то.
И красный диплом тиктока.
Это в Украине нет смысла ни в знаниях ни в квалификации.
Но Украина - это далеко не весь мир.
И квалификация в нормальной стране дает гарантию успешной жизни.
И алгебра пригодится (программист 150+ куе в год)и физика (инженер-электротехник в НЙ - 300 куе в год) и химия (врачи - от 250куе в год, медсестра 100+ куе в год, фармацевт - 150 к в год).
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12593
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6489 раз.
Подякували: 3539 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 20:59

  rjkz написав:Как и в случае с ЖЭКом, в ОСББ, жопа или наоборот - вопрос персоналий.
Только в случе с ЖЭКом, дом может быть запущен, а в случае с ОСББ он может стать банкротом со всеми вытекающими.
Собственно, в США есть коопы - это аналоги ОСББ и кондо - обычные квартиры.
Да, коопы чище и лучше содержатся, но люди там платят в месяц за СВОИ квартиры как половину аренды такой-же и стоят они почти вдвое меньше чем кондо. (есть даже дома, где часть квартир - коопы, часть - кондо. кооп - 300 куе, такой-же в этом-же доме кондо - 450-500).
Кроме того, если кооп станет банкротом, то владельцы квартир станут арендаторами, а сам дом станет собственностью кредитора. Причем от самого владельца квартиры в коопе ничего не зависит - он делигировал свои права борду (правление, которое избирает председателя). И коррупция и разворовывание цветет махровым цветом. Даже там. Что про нас говорить с нашими клептоманическими рефлесами говорить?
Вот я не хочу чтобы моя собственность зависела от посторонних людей. Я предпочту УК ОСББ как-бы плохо она ни работала и как-бы много не брала.
В любом случае, расходы на комуналь платят арендаторы, а риски собственности - мои.

В тех ОСББ к каким имею отношения, тоже Председателей ловили на откатах.
Переизбрали. Но при этом на депозите ОСББ постоянно лежит 1-2 млн гривен (ремонтный фонд)
В коммунальной Управляющей компании на всё один ответ - денег нет.
Самое смешное, что в домах с ОСББ-миллионерами тариф за обслуживание, меньше чем у городских Управляющих компаний.
Состояние домов небо и земля.
У киевских коммунальщиков это уже не просто коррупция, это устойчивая ОПГ. Как в фильмах про комиссара Катании и Крестного отца.
UA
 
Повідомлень: 6279
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1432 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:02

  proftpd66 написав:будет что-то дорожать быстрее инфляции? есть идеи?

Еда и фарма.
От них будут отказывается в последнюю очередь.
UA
 
Повідомлень: 6279
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1432 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:03

  UA написав:
  vitaliian написав:UA В общем понимаю, вас в школах учили троллингу, а нас нет.

Правильно.
Занятия по троллингу в ссср политинформацией назывались.

Я закончил школу в последний год существования Союза.
Институт в 96. Тогда еще учили "по-советски", то есть шансов закончить КИСИ с нулевыми знаниями было нереально.
И как-то с тех пор этим зарабатываю.
Да, опыт и знания прибывают, но оно все базируется на школьной математике, химии и физике.
Вроде неплохо получается.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12593
З нами з: 31.01.12
Подякував: 6489 раз.
Подякували: 3539 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:04

  UA написав:
  proftpd66 написав:будет что-то дорожать быстрее инфляции? есть идеи?

Еда и фарма.
От них будут отказывается в последнюю очередь.


недвига уже всё?
Востаннє редагувалось proftpd66 в П'ят 31 гру, 2021 21:08, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4598
З нами з: 22.12.16
Подякував: 353 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9187918891899190>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 73, 74, 75
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
746 1094549
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 гру, 2021 16:54
nau762
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2167, 2168, 2169
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21684 4808195
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 гру, 2021 14:41
vitaliian
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 30662
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.