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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9188918991909191>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 138
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:06

  UA написав:
  rjkz написав:Как и в случае с ЖЭКом, в ОСББ, жопа или наоборот - вопрос персоналий.
Только в случе с ЖЭКом, дом может быть запущен, а в случае с ОСББ он может стать банкротом со всеми вытекающими.
Собственно, в США есть коопы - это аналоги ОСББ и кондо - обычные квартиры.
Да, коопы чище и лучше содержатся, но люди там платят в месяц за СВОИ квартиры как половину аренды такой-же и стоят они почти вдвое меньше чем кондо. (есть даже дома, где часть квартир - коопы, часть - кондо. кооп - 300 куе, такой-же в этом-же доме кондо - 450-500).
Кроме того, если кооп станет банкротом, то владельцы квартир станут арендаторами, а сам дом станет собственностью кредитора. Причем от самого владельца квартиры в коопе ничего не зависит - он делигировал свои права борду (правление, которое избирает председателя). И коррупция и разворовывание цветет махровым цветом. Даже там. Что про нас говорить с нашими клептоманическими рефлесами говорить?
Вот я не хочу чтобы моя собственность зависела от посторонних людей. Я предпочту УК ОСББ как-бы плохо она ни работала и как-бы много не брала.
В любом случае, расходы на комуналь платят арендаторы, а риски собственности - мои.

В тех ОСББ к каким имею отношения, тоже Председателей ловили на откатах.
Переизбрали. Но при этом на депозите ОСББ постоянно лежит 1-2 млн гривен (ремонтный фонд)
В коммунальной Управляющей компании на всё один ответ - денег нет.
Самое смешное, что в домах с ОСББ-миллионерами тариф за обслуживание, меньше чем у городских Управляющих компаний.
Состояние домов небо и земля.
У киевских коммунальщиков это уже не просто коррупция, это устойчивая ОПГ. Как в фильмах про комиссара Катании и Крестного отца.


На мой взгляд, ОСББ - это ловушка.
Я согласен больше платить, но не рисковать своей собственностью.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:07

  UA написав:
  proftpd66 написав:будет что-то дорожать быстрее инфляции? есть идеи?

Еда и фарма.
От них будут отказывается в последнюю очередь.


Я хочу купить 1000штук товара за около 700к грн, и легко продать с 10% оптом до лета или конца лета.

20% за пол года... Но не хочется геморой устраивать
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:10

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

проф опять закладку нашел?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:12

  rjkz написав:
На мой взгляд, ОСББ - это ловушка.
Я согласен больше платить, но не рисковать своей собственностью.

У меня в домах с ОСББ цена и ликвидность объектов резко прибавила.
Карман голосует против коммунальных Управляющих компаний :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:16

  kingkongovets написав:проф опять закладку нашел?


мой комментарий опубликовал миллионер, бизнесмен, инвестор и препод. :lol: :lol:

proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:22

  rjkz написав:На мой взгляд, ОСББ - это ловушка.
Я согласен больше платить, но не рисковать своей собственностью.

Есть свои моменты. Все от людей зависит. Главное чтобы в ОСМД не выстроилась микромодель украинского государства, что, к сожалению, вполне вероятно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:24

Всех с наступающим!

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:28

  airmax78 написав:
  rjkz написав:На мой взгляд, ОСББ - это ловушка.
Я согласен больше платить, но не рисковать своей собственностью.

Есть свои моменты. Все от людей зависит. Главное чтобы в ОСМД не выстроилась микромодель украинского государства, что, к сожалению, вполне вероятно.


почему Таракан не купит недвигу себе?
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:30

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  rjkz написав:На мой взгляд, ОСББ - это ловушка.
Я согласен больше платить, но не рисковать своей собственностью.

Есть свои моменты. Все от людей зависит. Главное чтобы в ОСМД не выстроилась микромодель украинского государства, что, к сожалению, вполне вероятно.
вот именно
я сам себе осбб - у меня контрольный пакет а моем доме, но и остальные собственники вполне вменяемые, хотя так было не всегда
а вот в соседних таких же домах все ооочень по разному и видеть все это довольно печально
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  rjkz написав:Правда, после окончания ирпенской школы, еле поступил в киевский техникум.
есть другая точка зрения, в школах грузят много чего ненужного, алгебра, химия, синхрофазотрон а потом детки нервные вырастают. Страдает эмоциональный интеллект.

Сейчас вся инфа в интернете, надо учить её там искать. Красный диплом техникума или вуза дает ровно ноль гарантий успешной жизни его обладателю. В этой парадигме Ирпенская школа прогрессивнее .
Это автор ветки у нас противник образования, мол, все это не нужно. И, судя по всему, яркий пример, что действительно не нужно
Faceless
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