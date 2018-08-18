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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:06
UA написав: rjkz написав:
Как и в случае с ЖЭКом, в ОСББ, жопа или наоборот - вопрос персоналий.
Только в случе с ЖЭКом, дом может быть запущен, а в случае с ОСББ он может стать банкротом со всеми вытекающими.
Собственно, в США есть коопы - это аналоги ОСББ и кондо - обычные квартиры.
Да, коопы чище и лучше содержатся, но люди там платят в месяц за СВОИ квартиры как половину аренды такой-же и стоят они почти вдвое меньше чем кондо. (есть даже дома, где часть квартир - коопы, часть - кондо. кооп - 300 куе, такой-же в этом-же доме кондо - 450-500).
Кроме того, если кооп станет банкротом, то владельцы квартир станут арендаторами, а сам дом станет собственностью кредитора. Причем от самого владельца квартиры в коопе ничего не зависит - он делигировал свои права борду (правление, которое избирает председателя). И коррупция и разворовывание цветет махровым цветом. Даже там. Что про нас говорить с нашими клептоманическими рефлесами говорить?
Вот я не хочу чтобы моя собственность зависела от посторонних людей. Я предпочту УК ОСББ как-бы плохо она ни работала и как-бы много не брала.
В любом случае, расходы на комуналь платят арендаторы, а риски собственности - мои.
В тех ОСББ к каким имею отношения, тоже Председателей ловили на откатах.
Переизбрали. Но при этом на депозите ОСББ постоянно лежит 1-2 млн гривен (ремонтный фонд)
В коммунальной Управляющей компании на всё один ответ - денег нет.
Самое смешное, что в домах с ОСББ-миллионерами тариф за обслуживание, меньше чем у городских Управляющих компаний.
Состояние домов небо и земля.
У киевских коммунальщиков это уже не просто коррупция, это устойчивая ОПГ. Как в фильмах про комиссара Катании и Крестного отца.
На мой взгляд, ОСББ - это ловушка.
Я согласен больше платить, но не рисковать своей собственностью.
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:07
UA написав: proftpd66 написав:
будет что-то дорожать быстрее инфляции? есть идеи?
Еда и фарма.
От них будут отказывается в последнюю очередь.
Я хочу купить 1000штук товара за около 700к грн, и легко продать с 10% оптом до лета или конца лета.
20% за пол года... Но не хочется геморой устраивать
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:10
проф опять закладку нашел?
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:12
rjkz написав:
На мой взгляд, ОСББ - это ловушка.
Я согласен больше платить, но не рисковать своей собственностью.
У меня в домах с ОСББ цена и ликвидность объектов резко прибавила.
Карман голосует против коммунальных Управляющих компаний
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:22
rjkz написав:
На мой взгляд, ОСББ - это ловушка.
Я согласен больше платить, но не рисковать своей собственностью.
Есть свои моменты. Все от людей зависит. Главное чтобы в ОСМД не выстроилась микромодель украинского государства, что, к сожалению, вполне вероятно.
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:24
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:28
airmax78 написав: rjkz написав:
На мой взгляд, ОСББ - это ловушка.
Я согласен больше платить, но не рисковать своей собственностью.
Есть свои моменты. Все от людей зависит. Главное чтобы в ОСМД не выстроилась микромодель украинского государства, что, к сожалению, вполне вероятно.
почему Таракан не купит недвигу себе?
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:30
airmax78 написав: rjkz написав:
На мой взгляд, ОСББ - это ловушка.
Я согласен больше платить, но не рисковать своей собственностью.
Есть свои моменты. Все от людей зависит. Главное чтобы в ОСМД не выстроилась микромодель украинского государства, что, к сожалению, вполне вероятно.
вот именно
я сам себе осбб - у меня контрольный пакет а моем доме, но и остальные собственники вполне вменяемые, хотя так было не всегда
а вот в соседних таких же домах все ооочень по разному и видеть все это довольно печально
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:49
vitaliian написав: rjkz написав:
Правда, после окончания ирпенской школы, еле поступил в киевский техникум.
есть другая точка зрения, в школах грузят много чего ненужного, алгебра, химия, синхрофазотрон а потом детки нервные вырастают. Страдает эмоциональный интеллект.
Сейчас вся инфа в интернете, надо учить её там искать. Красный диплом техникума или вуза дает ровно ноль гарантий успешной жизни его обладателю. В этой парадигме Ирпенская школа прогрессивнее .
Это автор ветки у нас противник образования, мол, все это не нужно. И, судя по всему, яркий пример, что действительно не нужно
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