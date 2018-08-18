Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Как и в случае с ЖЭКом, в ОСББ, жопа или наоборот - вопрос персоналий. Только в случе с ЖЭКом, дом может быть запущен, а в случае с ОСББ он может стать банкротом со всеми вытекающими. Собственно, в США есть коопы - это аналоги ОСББ и кондо - обычные квартиры. Да, коопы чище и лучше содержатся, но люди там платят в месяц за СВОИ квартиры как половину аренды такой-же и стоят они почти вдвое меньше чем кондо. (есть даже дома, где часть квартир - коопы, часть - кондо. кооп - 300 куе, такой-же в этом-же доме кондо - 450-500). Кроме того, если кооп станет банкротом, то владельцы квартир станут арендаторами, а сам дом станет собственностью кредитора. Причем от самого владельца квартиры в коопе ничего не зависит - он делигировал свои права борду (правление, которое избирает председателя). И коррупция и разворовывание цветет махровым цветом. Даже там. Что про нас говорить с нашими клептоманическими рефлесами говорить? Вот я не хочу чтобы моя собственность зависела от посторонних людей. Я предпочту УК ОСББ как-бы плохо она ни работала и как-бы много не брала. В любом случае, расходы на комуналь платят арендаторы, а риски собственности - мои.
В тех ОСББ к каким имею отношения, тоже Председателей ловили на откатах. Переизбрали. Но при этом на депозите ОСББ постоянно лежит 1-2 млн гривен (ремонтный фонд) В коммунальной Управляющей компании на всё один ответ - денег нет. Самое смешное, что в домах с ОСББ-миллионерами тариф за обслуживание, меньше чем у городских Управляющих компаний. Состояние домов небо и земля. У киевских коммунальщиков это уже не просто коррупция, это устойчивая ОПГ. Как в фильмах про комиссара Катании и Крестного отца.
На мой взгляд, ОСББ - это ловушка. Я согласен больше платить, но не рисковать своей собственностью.
rjkz написав:На мой взгляд, ОСББ - это ловушка. Я согласен больше платить, но не рисковать своей собственностью.
Есть свои моменты. Все от людей зависит. Главное чтобы в ОСМД не выстроилась микромодель украинского государства, что, к сожалению, вполне вероятно.
вот именно я сам себе осбб - у меня контрольный пакет а моем доме, но и остальные собственники вполне вменяемые, хотя так было не всегда а вот в соседних таких же домах все ооочень по разному и видеть все это довольно печально
UA написав:Смотрел минеральную и базальтовую вату. Обратил внимание, что производители начали массово писать большими буквами на пачках про звукоизоляционные свойства своей продукции. Лет 5 назад такого не было. Что случилось? Счастливые Жители концептуальных новостроев чтото заметили после заселения?
Комиссия принимает новосторой. Один, чтобы проверить слыщимость сквозь стену, орет: -Кооооляя! Ты меня слыыышишь? -Не ори, я тебя ВИЖУ.
Это не шутка, видос видел, правда из рашки - межкомнатные стены из керамоблока, положенного на ребро, стена как дуршлаг, там на полном серьёзе видно