rjkz написав:

Как и в случае с ЖЭКом, в ОСББ, жопа или наоборот - вопрос персоналий.Только в случе с ЖЭКом, дом может быть запущен, а в случае с ОСББ он может стать банкротом со всеми вытекающими.Собственно, в США есть коопы - это аналоги ОСББ и кондо - обычные квартиры.Да, коопы чище и лучше содержатся, но люди там платят в месяц за СВОИ квартиры как половину аренды такой-же и стоят они почти вдвое меньше чем кондо. (есть даже дома, где часть квартир - коопы, часть - кондо. кооп - 300 куе, такой-же в этом-же доме кондо - 450-500).Кроме того, если кооп станет банкротом, то владельцы квартир станут арендаторами, а сам дом станет собственностью кредитора. Причем от самого владельца квартиры в коопе ничего не зависит - он делигировал свои права борду (правление, которое избирает председателя). И коррупция и разворовывание цветет махровым цветом. Даже там. Что про нас говорить с нашими клептоманическими рефлесами говорить?Вот я не хочу чтобы моя собственность зависела от посторонних людей. Я предпочту УК ОСББ как-бы плохо она ни работала и как-бы много не брала.В любом случае, расходы на комуналь платят арендаторы, а риски собственности - мои.