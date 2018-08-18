|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:03
kingkongovets написав:
вообще это очень спорный момент
если говорить именно о финансовых успехах, то в среднем по палате образование как ни странно влияет скорее отрицательно
графіки будуть?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 27431
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1355 раз.
- Подякували: 2354 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:07
flyman написав: kingkongovets написав:
вообще это очень спорный момент
если говорить именно о финансовых успехах, то в среднем по палате образование как ни странно влияет скорее отрицательно
графіки будуть?
нафиг графики
сколько ты в своей жизни заработал на недвиге?
можешь нарисовать график, где одной осью будет твой приход от недвиги, а второй количество твоих постов на этой ветке?
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 10223
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1315 раз.
- Подякували: 2321 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:11
rjkz написав: Voistov написав: rjkz написав:
Я стесняюсь спросить, какие лифты по-вашему можно сравнить с Фольксвагеном?
Кон? Шинлер? И много Х0-этажек поха ими оснащены?
Остальные - это ДЭУ-сенс, которые сдохнут раньше 21-х волг в сталинках.
OTIS.
Много
Отис - даже близко не фольксваген.
Красивый салон(кабина) - это еще не весь лифт.
Ок, это такие мелочи, что даже не хочется обсуждать, замените на шкоду опель сеат, суть от этого не поменяется.
До всего жигулям светских годов выпуска как до неба рачки.
-
Voistov
-
-
- Повідомлень: 172
- З нами з: 15.02.21
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:26
UA написав: proftpd66 написав:
будет что-то дорожать быстрее инфляции? есть идеи?
Еда и фарма.
От них будут отказывается в последнюю очередь.
В еде с ростом цены геометрически будет расти и конкуренция.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 9998
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1749 раз.
- Подякували: 2515 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 гру, 2021 23:35
kingkongovets написав: flyman написав: kingkongovets написав:
вообще это очень спорный момент
если говорить именно о финансовых успехах, то в среднем по палате образование как ни странно влияет скорее отрицательно
графіки будуть?
нафиг графики
сколько ты в своей жизни заработал на недвиге?
можешь нарисовать график, где одной осью будет твой приход от недвиги, а второй количество твоих постов на этой ветке?
х2,25
графіків від практика КРЖН не буде, бо в нього рівень освіти не корелює з фінансовими успіхами.
Думати тре головом а не ногом (с)
Хіхі (тм)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 27431
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1355 раз.
- Подякували: 2354 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 31 гру, 2021 23:46
flyman написав: kingkongovets написав:
flyman написав:[quote="5366164:kingkongovets"]
вообще это очень спорный момент
если говорить именно о финансовых успехах, то в среднем по палате образование как ни странно влияет скорее отрицательно
графіки будуть?
нафиг графики
сколько ты в своей жизни заработал на недвиге?
можешь нарисовать график, где одной осью будет твой приход от недвиги, а второй количество твоих постов на этой ветке?
х2,25
графіків від практика КРЖН не буде, бо в нього рівень освіти не корелює з фінансовими успіхами.
Думати тре головом а не ногом (с)
Хіхі (тм)[/quote]так сколько ты реально заработал и положил в карман?
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 10223
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1315 раз.
- Подякували: 2321 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|746
|1094561
|
|
|21684
|4808241
|
|
|16
|30663
|
|