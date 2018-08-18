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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9188918991909191

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 138
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:03

  kingkongovets написав:вообще это очень спорный момент
если говорить именно о финансовых успехах, то в среднем по палате образование как ни странно влияет скорее отрицательно

графіки будуть?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:07

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  kingkongovets написав:вообще это очень спорный момент
если говорить именно о финансовых успехах, то в среднем по палате образование как ни странно влияет скорее отрицательно

графіки будуть?
нафиг графики
сколько ты в своей жизни заработал на недвиге?
можешь нарисовать график, где одной осью будет твой приход от недвиги, а второй количество твоих постов на этой ветке?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:11

  rjkz написав:
  Voistov написав:
  rjkz написав:
Я стесняюсь спросить, какие лифты по-вашему можно сравнить с Фольксвагеном?
Кон? Шинлер? И много Х0-этажек поха ими оснащены?
Остальные - это ДЭУ-сенс, которые сдохнут раньше 21-х волг в сталинках.


OTIS.
Много


Отис - даже близко не фольксваген.
Красивый салон(кабина) - это еще не весь лифт.


Ок, это такие мелочи, что даже не хочется обсуждать, замените на шкоду опель сеат, суть от этого не поменяется.
До всего жигулям светских годов выпуска как до неба рачки.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:26

  UA написав:
  proftpd66 написав:будет что-то дорожать быстрее инфляции? есть идеи?

Еда и фарма.
От них будут отказывается в последнюю очередь.

В еде с ростом цены геометрически будет расти и конкуренция.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 23:35

  kingkongovets написав:
flyman написав:
  kingkongovets написав:вообще это очень спорный момент
если говорить именно о финансовых успехах, то в среднем по палате образование как ни странно влияет скорее отрицательно

графіки будуть?
нафиг графики
сколько ты в своей жизни заработал на недвиге?
можешь нарисовать график, где одной осью будет твой приход от недвиги, а второй количество твоих постов на этой ветке?

х2,25
графіків від практика КРЖН не буде, бо в нього рівень освіти не корелює з фінансовими успіхами.
Думати тре головом а не ногом (с)
Хіхі (тм)
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 23:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  kingkongovets написав:
flyman написав:[quote="5366164:kingkongovets"]
вообще это очень спорный момент
если говорить именно о финансовых успехах, то в среднем по палате образование как ни странно влияет скорее отрицательно

графіки будуть?
нафиг графики
сколько ты в своей жизни заработал на недвиге?
можешь нарисовать график, где одной осью будет твой приход от недвиги, а второй количество твоих постов на этой ветке?

х2,25
графіків від практика КРЖН не буде, бо в нього рівень освіти не корелює з фінансовими успіхами.
Думати тре головом а не ногом (с)
Хіхі (тм)[/quote]так сколько ты реально заработал и положил в карман?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 02:19

  kingkongovets написав:так сколько ты реально заработал и положил в карман?


Кто тут вообще, когда-то писал сколько заработал ?


Это клуб анонимных алкоголиков.

Макс , делал что-то , но по чем купит не пишет.
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