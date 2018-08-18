Додано: Суб 01 січ, 2022 04:25

UA написав: rjkz написав:

На мой взгляд, ОСББ - это ловушка.

Я согласен больше платить, но не рисковать своей собственностью. На мой взгляд, ОСББ - это ловушка.Я согласен больше платить, но не рисковать своей собственностью.

У меня в домах с ОСББ цена и ликвидность объектов резко прибавила.

Карман голосует против коммунальных Управляющих компаний У меня в домах с ОСББ цена и ликвидность объектов резко прибавила.Карман голосует против коммунальных Управляющих компаний

Из всех моих объектов, я могу рассматривать продажу только веника при условии, что рост цены+аренда перекроет весь пройоп. Но это будет нескоро.Но могу и не продавать. Нет необходимости.Меня устраивает то что есть в долгосроке, а поэтому гарантии ценю больше чем капитализацию, которой не собираюсь воспользоваться.Если-бы хотел продать, то да, меня-бы интересовало все, что приведет к СУЩЕСТВЕННОМУ росту цены.Еще один момент. Я думаю, к нам это тоже придет.В американских коопах, при продаже платится флип такс. Это сбор, который идет на развитие коопа. Так сказать, налог на выход.Обычно он около 6%, но бывает и 25.Некисло? Продать и четверть отстегнуть коопу?Много где аренда запрещена. Где-то разрешена близким родственникам, где-то можно сдавать, но с одобрения соискателя бордом (правлением), где-то можно сдавать но не раньше чем через 2 года собственного проживания.Есть штрафы за нарущения правил коопа. Эти правила иногда верх идиотизма.И эти правила могут меняться просто голосованием борда.Поэтому я представляю куда это может завести.Подумайте - оно Вам надо?Все что не может/не хочет делать ЖЭК/УК, можно сделать самому или скооперировавшись с соседями.