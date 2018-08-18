|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:03
kingkongovets написав:
вообще это очень спорный момент
если говорить именно о финансовых успехах, то в среднем по палате образование как ни странно влияет скорее отрицательно
графіки будуть?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 27431
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1355 раз.
- Подякували: 2354 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:07
flyman написав: kingkongovets написав:
вообще это очень спорный момент
если говорить именно о финансовых успехах, то в среднем по палате образование как ни странно влияет скорее отрицательно
графіки будуть?
нафиг графики
сколько ты в своей жизни заработал на недвиге?
можешь нарисовать график, где одной осью будет твой приход от недвиги, а второй количество твоих постов на этой ветке?
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 10223
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1315 раз.
- Подякували: 2322 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:11
rjkz написав: Voistov написав: rjkz написав:
Я стесняюсь спросить, какие лифты по-вашему можно сравнить с Фольксвагеном?
Кон? Шинлер? И много Х0-этажек поха ими оснащены?
Остальные - это ДЭУ-сенс, которые сдохнут раньше 21-х волг в сталинках.
OTIS.
Много
Отис - даже близко не фольксваген.
Красивый салон(кабина) - это еще не весь лифт.
Ок, это такие мелочи, что даже не хочется обсуждать, замените на шкоду опель сеат, суть от этого не поменяется.
До всего жигулям светских годов выпуска как до неба рачки.
-
Voistov
-
-
- Повідомлень: 172
- З нами з: 15.02.21
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 гру, 2021 22:26
UA написав: proftpd66 написав:
будет что-то дорожать быстрее инфляции? есть идеи?
Еда и фарма.
От них будут отказывается в последнюю очередь.
В еде с ростом цены геометрически будет расти и конкуренция.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 9998
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1749 раз.
- Подякували: 2516 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 гру, 2021 23:35
kingkongovets написав: flyman написав: kingkongovets написав:
вообще это очень спорный момент
если говорить именно о финансовых успехах, то в среднем по палате образование как ни странно влияет скорее отрицательно
графіки будуть?
нафиг графики
сколько ты в своей жизни заработал на недвиге?
можешь нарисовать график, где одной осью будет твой приход от недвиги, а второй количество твоих постов на этой ветке?
х2,25
графіків від практика КРЖН не буде, бо в нього рівень освіти не корелює з фінансовими успіхами.
Думати тре головом а не ногом (с)
Хіхі (тм)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 27431
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1355 раз.
- Подякували: 2354 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 31 гру, 2021 23:46
flyman написав: kingkongovets написав:
flyman написав:[quote="5366164:kingkongovets"]
вообще это очень спорный момент
если говорить именно о финансовых успехах, то в среднем по палате образование как ни странно влияет скорее отрицательно
графіки будуть?
нафиг графики
сколько ты в своей жизни заработал на недвиге?
можешь нарисовать график, где одной осью будет твой приход от недвиги, а второй количество твоих постов на этой ветке?
х2,25
графіків від практика КРЖН не буде, бо в нього рівень освіти не корелює з фінансовими успіхами.
Думати тре головом а не ногом (с)
Хіхі (тм)[/quote]так сколько ты реально заработал и положил в карман?
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 10223
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1315 раз.
- Подякували: 2322 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 01 січ, 2022 02:19
kingkongovets написав:
так сколько ты реально заработал и положил в карман?
Кто тут вообще, когда-то писал сколько заработал ?
Это клуб анонимных алкоголиков.
Макс , делал что-то , но по чем купит не пишет.
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4596
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 354 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 01 січ, 2022 04:25
UA написав: rjkz написав:
На мой взгляд, ОСББ - это ловушка.
Я согласен больше платить, но не рисковать своей собственностью.
У меня в домах с ОСББ цена и ликвидность объектов резко прибавила.
Карман голосует против коммунальных Управляющих компаний
Из всех моих объектов, я могу рассматривать продажу только веника при условии, что рост цены+аренда перекроет весь пройоп. Но это будет нескоро.
Но могу и не продавать. Нет необходимости.
Меня устраивает то что есть в долгосроке, а поэтому гарантии ценю больше чем капитализацию, которой не собираюсь воспользоваться.
Если-бы хотел продать, то да, меня-бы интересовало все, что приведет к СУЩЕСТВЕННОМУ росту цены.
Еще один момент. Я думаю, к нам это тоже придет.В американских коопах, при продаже платится флип такс. Это сбор, который идет на развитие коопа. Так сказать, налог на выход.
Обычно он около 6%, но бывает и 25.
Некисло? Продать и четверть отстегнуть коопу?
Много где аренда запрещена. Где-то разрешена близким родственникам, где-то можно сдавать, но с одобрения соискателя бордом (правлением), где-то можно сдавать но не раньше чем через 2 года собственного проживания.
Есть штрафы за нарущения правил коопа. Эти правила иногда верх идиотизма.
И эти правила могут меняться просто голосованием борда.
Поэтому я представляю куда это может завести.
Подумайте - оно Вам надо?
Все что не может/не хочет делать ЖЭК/УК, можно сделать самому или скооперировавшись с соседями.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12597
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6489 раз.
- Подякували: 3541 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Суб 01 січ, 2022 04:29
airmax78 написав: rjkz написав:
На мой взгляд, ОСББ - это ловушка.
Я согласен больше платить, но не рисковать своей собственностью.
Есть свои моменты. Все от людей зависит. Главное чтобы в ОСМД не выстроилась микромодель украинского государства, что, к сожалению, вполне вероятно.
Если в США - это не редкое явление, то у нас только аномально моральные председатели правления не будут пилить. И рано или поздно, начнут появляться ОСББ, которые правители довели до ручки и кредиторы начинают процесс отчуждения собственности ОСББ, а это ....правильно! Не чернильный прибор и печатная машинка. Это - сама недвига. То есть, сначала дом пойдет под внещнее управление, а потом внешний правитель будет доить и в хвост и в гриву.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12597
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6489 раз.
- Подякували: 3541 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Суб 01 січ, 2022 04:32
Faceless написав: rjkz написав: UA написав:
Смотрел минеральную и базальтовую вату. Обратил внимание, что производители начали массово писать большими буквами на пачках про звукоизоляционные свойства своей продукции.
Лет 5 назад такого не было.
Что случилось?
Счастливые Жители концептуальных новостроев чтото заметили после заселения?
Комиссия принимает новосторой.
Один, чтобы проверить слыщимость сквозь стену, орет:
-Кооооляя! Ты меня слыыышишь?
-Не ори, я тебя ВИЖУ.
Это не шутка, видос видел, правда из рашки - межкомнатные стены из керамоблока, положенного на ребро, стена как дуршлаг, там на полном серьёзе видно
Не знаю, может это прикол сделали специально или рамшаны-джамшуты.
К керамблока на ребре нет несущей способности.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12597
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6489 раз.
- Подякували: 3541 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|746
|1094574
|
|
|21684
|4808285
|
|
|16
|30663
|
|