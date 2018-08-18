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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9189919091919192

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 138
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 04:39

  Voistov написав:
  rjkz написав:
  Voistov написав:
OTIS.
Много


Отис - даже близко не фольксваген.
Красивый салон(кабина) - это еще не весь лифт.


Ок, это такие мелочи, что даже не хочется обсуждать, замените на шкоду опель сеат, суть от этого не поменяется.
До всего жигулям светских годов выпуска как до неба рачки.

Я-бы не был столь категоричен, да, совковые лифты - не верх совершенства, но основные претензии - кабины.
Еще раз - я не помню проблем с лифтом у друзей в сталинке.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 06:58

В метро своя атмосфера


Когда мне было 20 праздники выглядели иначе, без бессмысленных конвульсивных движений, зато было больше улыбок и общения.
vitaliian
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