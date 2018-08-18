Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 01 січ, 2022 04:39
Voistov написав: rjkz написав: Voistov написав:
OTIS.
Много
Отис - даже близко не фольксваген.
Красивый салон(кабина) - это еще не весь лифт.
Ок, это такие мелочи, что даже не хочется обсуждать, замените на шкоду опель сеат, суть от этого не поменяется.
До всего жигулям светских годов выпуска как до неба рачки.
Я-бы не был столь категоричен, да, совковые лифты - не верх совершенства, но основные претензии - кабины.
Еще раз - я не помню проблем с лифтом у друзей в сталинке.
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Додано: Суб 01 січ, 2022 06:58
Когда мне было 20 праздники выглядели иначе, без бессмысленных конвульсивных движений, зато было больше улыбок и общения.
vitaliian
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Додано: Суб 01 січ, 2022 12:38
vitaliian написав:
https://vimeo.com/661545912
Когда мне было 20 праздники выглядели иначе, без бессмысленных конвульсивных движений, зато было больше улыбок и общения.
к чему этот бред???????
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