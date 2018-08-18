Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:На мой взгляд, ОСББ - это ловушка. Я согласен больше платить, но не рисковать своей собственностью.
Есть свои моменты. Все от людей зависит. Главное чтобы в ОСМД не выстроилась микромодель украинского государства, что, к сожалению, вполне вероятно.
Если в США - это не редкое явление, то у нас только аномально моральные председатели правления не будут пилить. И рано или поздно, начнут появляться ОСББ, которые правители довели до ручки и кредиторы начинают процесс отчуждения собственности ОСББ, а это ....правильно! Не чернильный прибор и печатная машинка. Это - сама недвига. То есть, сначала дом пойдет под внещнее управление, а потом внешний правитель будет доить и в хвост и в гриву.
не-не, ОСББ - это аналог ООО, и квартиры не передаются в уставной капитал (упаси боже).
Поэтому если председатель довёл ОСББ до ручки (при попустительсте жителей) - то максимум это банкротство ОСББ с отключением от коммуникаций (что можно восстановить). Квартира как была вашей, так и остаётся.
rjkz написав:Я закончил школу в последний год существования Союза. Институт в 96. Тогда еще учили "по-советски", то есть шансов закончить КИСИ с нулевыми знаниями было нереально. И как-то с тех пор этим зарабатываю. Да, опыт и знания прибывают, но оно все базируется на школьной математике, химии и физике. Вроде неплохо получается.
универ учит учиться и крутиться. Впрочем как и школа. А 90% приобретенных там знаний никогда в работе не понадобятся. Как Пастернак для большинства. Целевые 3-6 месячные курсы дают больше КПД выхлоп в потраченных ресурсах/полезности. А универ - это некий пакет таких курсов в виде семестров.