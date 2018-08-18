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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9190919191929193>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 138
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 04:39

  Voistov написав:
  rjkz написав:
  Voistov написав:
OTIS.
Много


Отис - даже близко не фольксваген.
Красивый салон(кабина) - это еще не весь лифт.


Ок, это такие мелочи, что даже не хочется обсуждать, замените на шкоду опель сеат, суть от этого не поменяется.
До всего жигулям светских годов выпуска как до неба рачки.

Я-бы не был столь категоричен, да, совковые лифты - не верх совершенства, но основные претензии - кабины.
Еще раз - я не помню проблем с лифтом у друзей в сталинке.
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 06:58

В метро своя атмосфера


Когда мне было 20 праздники выглядели иначе, без бессмысленных конвульсивных движений, зато было больше улыбок и общения.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 10:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... 2022-01-01
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 12:38

Модерация присутствует на форуме???

  vitaliian написав:https://vimeo.com/661545912
Когда мне было 20 праздники выглядели иначе, без бессмысленных конвульсивных движений, зато было больше улыбок и общения.

к чему этот бред???????
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:09

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:На мой взгляд, ОСББ - это ловушка.
Я согласен больше платить, но не рисковать своей собственностью.

Есть свои моменты. Все от людей зависит. Главное чтобы в ОСМД не выстроилась микромодель украинского государства, что, к сожалению, вполне вероятно.


Если в США - это не редкое явление, то у нас только аномально моральные председатели правления не будут пилить. И рано или поздно, начнут появляться ОСББ, которые правители довели до ручки и кредиторы начинают процесс отчуждения собственности ОСББ, а это ....правильно! Не чернильный прибор и печатная машинка. Это - сама недвига. То есть, сначала дом пойдет под внещнее управление, а потом внешний правитель будет доить и в хвост и в гриву.


не-не, ОСББ - это аналог ООО, и квартиры не передаются в уставной капитал (упаси боже).

Поэтому если председатель довёл ОСББ до ручки (при попустительсте жителей) - то максимум это банкротство ОСББ с отключением от коммуникаций (что можно восстановить).
Квартира как была вашей, так и остаётся.
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:29

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Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 01 січ, 2022 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:29

Автономка за 3 часа diy

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Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 01 січ, 2022 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:55

  hume написав:
  Ромасик написав:
  hume написав:Понятно почему заменили. :mrgreen: полностью два лифта в прошлом году меняли в доме на г Сталинграда и обошлось что то около двух лямов по курсу 25. Отисы с великолепными новыми кабинами

я правильно понял - 1 лифт 1 лям грн?
сколько этажей?

16 этажей. 6 квартир на этаже. Дом зажиточный, поэтому сдавали что то около 10-20 кгрн.

меня этажи интересовали в части стоимости лифта. Поскольку для 16-эт, видел, в 1,5 дороже, чем для 9-эт. А цена показалась низкой.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:58

  rjkz написав:
  Ромасик написав:то єврику до 2030 будут достраивать
а сейчас в Патриотике сдают два дома по 500-600 квартир.


Какие?

16 и 26
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 14:09

  rjkz написав:Я закончил школу в последний год существования Союза.
Институт в 96. Тогда еще учили "по-советски", то есть шансов закончить КИСИ с нулевыми знаниями было нереально.
И как-то с тех пор этим зарабатываю.
Да, опыт и знания прибывают, но оно все базируется на школьной математике, химии и физике.
Вроде неплохо получается.

универ учит учиться и крутиться. Впрочем как и школа.
А 90% приобретенных там знаний никогда в работе не понадобятся. Как Пастернак для большинства.
Целевые 3-6 месячные курсы дают больше КПД выхлоп в потраченных ресурсах/полезности.
А универ - это некий пакет таких курсов в виде семестров.
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