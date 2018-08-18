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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9189919091919192

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.8 5 138
1. Не вище 900
16%
22
2. 901 - 1050
5%
7
3. 1050 - 1200
9%
13
4. 1201 - 1300
13%
18
5. 1301 - 1400
14%
19
6. 1401 - 1500
16%
22
7. 1501 - 1650
12%
16
8. 1651 - 1800
4%
6
9. Більше 1800
11%
15
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 10:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... 2022-01-01
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 12:38

Модерация присутствует на форуме???

  vitaliian написав:https://vimeo.com/661545912
Когда мне было 20 праздники выглядели иначе, без бессмысленных конвульсивных движений, зато было больше улыбок и общения.

к чему этот бред???????
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:09

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:На мой взгляд, ОСББ - это ловушка.
Я согласен больше платить, но не рисковать своей собственностью.

Есть свои моменты. Все от людей зависит. Главное чтобы в ОСМД не выстроилась микромодель украинского государства, что, к сожалению, вполне вероятно.


Если в США - это не редкое явление, то у нас только аномально моральные председатели правления не будут пилить. И рано или поздно, начнут появляться ОСББ, которые правители довели до ручки и кредиторы начинают процесс отчуждения собственности ОСББ, а это ....правильно! Не чернильный прибор и печатная машинка. Это - сама недвига. То есть, сначала дом пойдет под внещнее управление, а потом внешний правитель будет доить и в хвост и в гриву.


не-не, ОСББ - это аналог ООО, и квартиры не передаются в уставной капитал (упаси боже).

Поэтому если председатель довёл ОСББ до ручки (при попустительсте жителей) - то максимум это банкротство ОСББ с отключением от коммуникаций (что можно восстановить).
Квартира как была вашей, так и остаётся.
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:55

  hume написав:
  Ромасик написав:
  hume написав:Понятно почему заменили. :mrgreen: полностью два лифта в прошлом году меняли в доме на г Сталинграда и обошлось что то около двух лямов по курсу 25. Отисы с великолепными новыми кабинами

я правильно понял - 1 лифт 1 лям грн?
сколько этажей?

16 этажей. 6 квартир на этаже. Дом зажиточный, поэтому сдавали что то около 10-20 кгрн.

меня этажи интересовали в части стоимости лифта. Поскольку для 16-эт, видел, в 1,5 дороже, чем для 9-эт. А цена показалась низкой.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 13:58

  rjkz написав:
  Ромасик написав:то єврику до 2030 будут достраивать
а сейчас в Патриотике сдают два дома по 500-600 квартир.


Какие?

16 и 26
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 14:23

  rjkz написав:
  airmax78 написав:
  rjkz написав:На мой взгляд, ОСББ - это ловушка.
Я согласен больше платить, но не рисковать своей собственностью.

Есть свои моменты. Все от людей зависит. Главное чтобы в ОСМД не выстроилась микромодель украинского государства, что, к сожалению, вполне вероятно.


Если в США - это не редкое явление, то у нас только аномально моральные председатели правления не будут пилить. И рано или поздно, начнут появляться ОСББ, которые правители довели до ручки и кредиторы начинают процесс отчуждения собственности ОСББ, а это ....правильно! Не чернильный прибор и печатная машинка. Это - сама недвига. То есть, сначала дом пойдет под внещнее управление, а потом внешний правитель будет доить и в хвост и в гриву.

не знаю, как в США, но в Украине ОСББ как юрлицо не является собственниковм имущества. И вообще в Украине есть юридический казус, что многоквартирный дом не является целостным имущественным комлпексом, а только ячейки в нем - квартиры и коммерческие помещения.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 14:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Ромасик написав:ОСББ как юрлицо не является собственниковм имущества.
автоматически нет, нужно пройти процедуру оформления имущества на осбб https://megamakler.com.ua/articles/komu ... nogo-doma/
vitaliian
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